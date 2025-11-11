نصف اسکواد استقلال در تمرینات غایب هستند!

به گزارش ایلنا، با آغاز فیفادی، استقلال به یکی از پرملی‌پوش‌ترین تیم‌های لیگ برتر تبدیل شده است. آبی‌پوشان در مجموع ۹ بازیکن در اردو‌های ملی دارند؛ موضوعی که از یک سو نشان‌دهنده کیفیت بالای بازیکنان این تیم است و از سوی دیگر، کار را برای ریکاردو ساپینتو در تمرینات روز‌های اخیر دشوار کرده است.

در فهرست جدید تیم‌های ملی؛ صالح حردانی و علیرضا کوشکی به تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شده‌اند. سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده در اردوی تیم ملی امید حضور دارند و در مسابقات و اردو‌های تدارکاتی این تیم شرکت می‌کنند.

علاوه بر بازیکنان داخلی، چهار بازیکن خارجی استقلال نیز به تیم‌های ملی کشور‌های خود فراخوانده شده‌اند؛ داکنز نازون با تیم ملی هائیتی، یاسر آسانی با تیم ملی آلبانی، دیدیه اندونگ با تیم ملی گابن و رستم آشورماتوف با تیم ملی ازبکستان در روز‌های آینده به میدان خواهند رفت.

به این ترتیب، استقلال در این مقطع ۹ بازیکن ملی‌پوش دارد که غیبت همزمان آنها باعث شده ترکیب تمرینی تیم به شکل محسوسی تغییر کند. باشگاه استقلال در بیانیه‌ای رسمی برای همه این بازیکنان آرزوی موفقیت کرده است، اما واقعیت این است که غیبت این تعداد بازیکن، چالش بزرگی برای ساپینتو و دستیارانش در تمرینات ایجاد کرده است.

سرمربی پرتغالی استقلال در روز‌های فیفادی عملاً نیمی از ترکیب اصلی خود را در اختیار ندارد و این مسأله باعث شده تا تمرینات تیم از حالت تاکتیکی خارج شود و بیشتر جنبه بدنسازی و حفظ آمادگی پیدا کند. ساپینتو مجبور است برنامه‌های فنی و هماهنگی تیم را تا بازگشت ملی‌پوشان به تعویق بیندازد و از بازیکنان ذخیره و جوان برای حفظ ریتم تمرینی تیم استفاده کند.

البته این شرایط فرصتی نیز برای بازیکنان جوان و کمتر بازی‌کرده استقلال ایجاد کرده تا توانایی‌های خود را به کادر فنی نشان دهند. بازیکنان جوان‌تر اکنون فرصت بیشتری برای حضور در تمرینات تیم بزرگسالان دارند و می‌توانند با عملکرد خوب خود نظر ساپینتو را جلب کنند.

با این حال، استقلال برای حفظ روند موفقش در لیگ نیاز دارد ملی‌پوشانش بدون مصدومیت و با آمادگی کامل از اردو‌های ملی بازگردند. فیفادی برای ساپینتو در عین آنکه نشانه قدرت و اعتبار تیمش است، چالشی جدی در مسیر آماده‌سازی تاکتیکی و حفظ هماهنگی تیمی نیز به شمار می‌آید.

باید دید در روز‌های آتی که تمرینات استقلال شروع می‌شود ساپینتو با چه حربه‌ای از پس این مشکلات برخواهد آمد و چگونه این تیم را با وجود غیبت‌های مکرر آماده و مهیا خواهد کرد؟!

انتهای پیام/