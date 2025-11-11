به گزارش ایلنا، واقعیت این است که در دوره سرمربیگری وحید هاشمیان تقریباً تمام بازیکنان در فاز تهاجمی افت کرده بودند و اگر گل‌های علی علیپور نبود مشخص نبود چه نتایجی رقم می‌خورد. پرسپولیس در آن مسابقات به وضوح در فاز حمله مشکل داشت و به سختی موقعیت گل خلق می‌کرد. در آن بازی‌ها مشخص بود بازیکنان پرسپولیس در فاز حمله توان خلق موقعیت ندارند و آن‌قدر افت کرده‌اند که حتی با هنر فردی هم نمی‌توانند گره از کار تیم خود باز کنند.

با این حال در بازی با استقلال خوزستان به یکباره شرایط این بازیکنان عوض شد و هواداران پرسپولیس به این نکته پی بردند که بازیکنان خلاق زیادی در فاز حمله دارند که می‌توان در هر لحظه از مسابقه روی خلاقیت آنها و هنر فردی شان حساب باز کرد.

در این بازی تیوی بیفوما در نقش مهاجم سایه، هم خوب پاس داد هم خوب حرکت کرد و هم در کارهای ترکیبی و حملات سریع توپ را فوق‌العاده جلو برد. این ویژگی در اورونوف هم پیدا بود با این تفاوت که او بیشتر از قبل هنر فردی‌اش را نشان داد. محمد عمری نیز آن‌قدر خوب کار کرد که خیلی زود به تیم ملی دعوت شد. عمری نیز در فضاهای کوچک و تنگ خلاقیت و تکنیکش را به رخ کشید و یکی دیگر از بازیکنان تأثیرگذار پرسپولیس در فاز حمله بود.

سروش رفیعی نیز که کم‌کم داشت تبدیل به یک هافبک دفاعی تخریبچی می‌شد بالاخره آنقدر به دروازه حریف نزدیک شد که گل زد و البته یک پنالتی هم گرفت. این قضیه در مورد کاظمیان هم مصداق پیدا کرد و او با گلزنی در این مسابقه نشان داد قابلیت‌های بالایی دارد. در دوسه روز اخیر بیفوما و کاظمیان در مصاحبه‌هایشان به این نکته اشاره کرده‌اند که اوسمار قابلیت‌های آنها را شناخته و همین مسأله باعث شده تا کیفیت بازی‌شان بهتر شود و حالا مشخص شده که در اسکواد پرسپولیس بازیکن خلاق و کارآمد در فاز حمله وجود دارد و فقط باید درست از آنها استفاده کرد.

البته به جمع این بازیکنان می‌توان امید عالیشاه را هم اضافه کرد که قدرت تهاجمی پرسپولیس با حضور او بیشتر هم می‌شود.

