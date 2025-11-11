به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد با هدایت مهدی رحمتی، چهره‌ای متفاوت از یک تیم تازه‌وارد به لیگ برتر نشان داده است. تیمی که حالا در جایگاه ششم جدول ایستاده و نتایج قابل‌توجهی مقابل مدعیان به دست آورده است. پیروزی مقابل پرسپولیس و غلبه اخیر بر تراکتور، باعث شده تا خیبر به نوعی «غول‌کش» جدید فوتبال ایران لقب بگیرد و نام مهدی رحمتی بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد.

رحمتی از دوران بازیگری‌اش به عنوان چهره‌ای جنگنده، منظم و باانگیزه شناخته می‌شد و همین ویژگی‌ها را به تیمش منتقل کرده است. خیبر تیمی است که در برابر بزرگان لیگ با انرژی و جسارت بازی می‌کند، فشار را تحمل می‌کند و در ضدحملات دقیق و بی‌رحمانه عمل می‌کند. با این حال، مسیر رحمتی و شاگردانش هنوز کاملاً هموار نیست. نتایج خیبر نوسان زیادی دارد؛ تیمی که می‌تواند پرسپولیس و تراکتور را شکست دهد، گاهی برابر تیم‌های پایین‌جدولی متوقف یا حتی شکست می‌خورد.

همین نوسان نتایج بزرگ‌ترین چالش رحمتی در خرم‌آباد است. او حالا باید تیمش را از حالت «غول‌کش» به یک تیم باثبات و مدعی واقعی تبدیل کند. خیبر در حال حاضر از نظر امکانات، ساختار مدیریتی و تماشاگران پرشور، در موقعیتی است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر بسازد. ورزشگاه مجهز و پرهوادار خرم‌آباد، سرمایه‌ای است که بسیاری از تیم‌های لیگ برتر از آن بی‌بهره‌اند. اگر رحمتی بتواند روحیه جنگندگی بازیکنانش را در تمام بازی‌ها حفظ کند و تمرکز تاکتیکی تیم را بالا ببرد، خیبر می‌تواند از یک تیم شگفتی‌ساز به یکی از مدعیان کسب سهمیه آسیایی تبدیل شود. رحمتی در ابتدای مسیر مربیگری خود نشان داده که از نظر انگیزه و نگاه فنی چیزی کم ندارد. پیروزی‌های بزرگش مقابل مدعیان نشان از ذهن خلاق و اعتماد به نفس بالای او دارد، اما حالا زمان آن رسیده که او مرحله بعدی رشد مربیگری‌اش را تجربه کند: ثبات. اگر خیبر بتواند در ادامه فصل همان کیفیت را در برابر تیم‌های پایین‌جدولی نیز حفظ کند، شاید فصل جاری آغاز عصر تازه‌ای برای فوتبال خرم‌آباد و مهدی رحمتی باشد؛ عصری که در آن غول‌کشی جای خود را به مدعی‌سازی واقعی بدهد.

