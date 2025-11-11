نکات پنهان بیانیه پرسپولیس علیه فدراسیون فوتبال

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه پرسپولیس در دهه گذشته دوران موفقی را در تاریخ خود به لحاظ کسب جام و افتخار ثبت کرده و غالباً از این حیث وضعیت خوبی داشته اما تقریباً هر سال در چند مقطع با فدرسیون فوتبال و ارکان آن در افتاده است تا جایی که حالا بیشتر هواداران این تیم معتقدند نهاد متولی فوتبال در ایران با باشگاه محبوب‌شان کلاً مشکل دارد. در روزهای اخیر اتفاقاتی رخ داد که یک بار دیگر پرسپولیس و فدراسیون برای چندمین بار در طول سال‌های اخیر روبه‌روی هم قرار بگیرند و این ذهنیت نزد هواداران پرسپولیس تقویت شود که انگار واقعاً جریانی وجود دارد که خواستار برهم زدن آرامش این تیم، ایجاد حاشیه و دست‌انداز در مسیر موفقیت‌هایش است.

بیانیه اخیر پرسپولیس مثل بیشتر بیانیه‌هایی که طی سال‌های اخیر منتشر شده حاوی نکاتی بود که نشان می‌دهد این ذهنیت همچنان باقی است و در این باشگاه حتی با وجود تغییر مدیریت، این انگاره از بین نرفته است. در بیانیه اخیر باشگاه پرسپولیس صراحتاً به این نکته اشاره شده که با کنار هم قرار دادن اتفاقات اخیر این ذهنیت نزد هواداران ایجاد خواهد شد که جریاناتی مشخص به‌دنبال ایجاد التهاب و برهم‌زدن تمرکز پرسپولیس هستند.

در این بیانیه طی چند سطر، باشگاه پرسپولیس تأکید کرده از قانون تمکین می‌کند و انتظار عدالت و برابری دارد اما در سطور آخر دوباره به موضوع بی‌اعتمادی برگشته و روی این نکته تأکید کرده که ادامه روند فعلی باعث خواهد شد موج بی‌اعتمادی باشگاه و هواداران پرسپولیس نسبت به ارکان فدراسیون فوتبال دوباره راه افتاده و دود این اتفاقات در آستانه جام جهانی به چشم تیم ملی برود.

در بیانیه باشگاه پرسپولیس از عبارت «تجربه سال‌های گذشته» استفاده شده تا به مسئولان فدراسیون فوتبال، رسانه‌ها و اهالی فوتبال یادآوری کند که در این سال‌ها همواره تنش و اتفاقات عجیبی بین این باشگاه و فدراسیون فوتبال یا زیرمجموعه‌هایش وجود داشته است. اما این تنش‌ها از کجا آمده؟ به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

در تیرماه سال 1395 و در دوره مدیریت طاهری، برخی هواداران پرسپولیس با تجمع مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال و شعار علیه کی‌روش، او را مقصر جدایی رضاییان و طارمی دانسته و اعتقاد داشتند فدراسیون به خاطر اختلاف برانکو و کی‌روش قرارداد رضاییان را یکطرفه فسخ کرده است.

در فروردین ماه سال 1396اعلام برگزاری بازی بدون تماشاگر مقابل صنعت نفت منجر به بیانیه پرسپولیس شد که این باشگاه در بیانیه مفصل خود به موضوع یک بام و دوهوا و تبعیض صراحتاً اشاره کرد. در شهریور 1401 باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای نسبت به اظهارنظر عجیب و حیرت‌آور رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره عدم حضور پرسپولیس در دوره آتی لیگ قهرمانان آسیا اعتراض کرد و خواستار روشنگری و شفاف‌سازی فدراسیون شد.

در مردادماه 1402 باشگاه پرسپولیس با اعتراض به تغییر قانون نقل و انتقالات به ثبت قرارداد محمد نادری توسط باشگاه تراکتور به عنوان سهمیه آزاد و نه لژیونر اعتراض کرد.

در آبان ماه سال 1397 برخی از هواداران پرسپولیس با تجمع مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال به انجام بازی در روز فیفا و شایعه تغییر مدیرعامل با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض کردند.

در آذرماه 1397 گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال، به طور جدی به نامه ارسالی او به باشگاه و نسبت به برانکو که با طرح مطالب غیرواقع همراه بود، اعتراض کرد و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به این موضوع در یک جلسه ویژه شد.

در فروردین ماه 1401 باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اظهارات علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال که خواهان محرومیت عوامل تیم پرسپولیس شده بود اعتراض کرد.

در فروردین 1404 باشگاه پرسپولیس به ملغی نشدن حکم تعلیقی محرومیت تماشاگران از حضور در بازی با استقلال خوزستان و صرف حضور بانوان هوادار این بازی به علاوه احضار افشین پیروانی به کمیته اخلاق در روز تعطیل هفته اعتراض کرد.

در مردادماه 1404 باشگاه پرسپولیس به تغییر قانون سازمان لیگ مبنی بر اینکه خود باشگاه‌ها باید امنیت ورزشگاه را در صورت میزبانی برعهده داشته باشند شکایت کردند.

از این موارد طی 10 سال گذشته بسیار بوده اما دو مورد جدی طی دو سال اخیر که باعث شده تا هواداران و باشگاه پرسپولیس عملاً رودرروی فدراسیون فوتبال قرار بگیرند یکی مسأله صادر نشدن رأی شکایت از بیرانوند و تراکتور در کمیته استیناف بوده و دیگری سقف بودجه‌ای که شکافت. تابستان سال قبل باشگاه پرسپولیس قراردادهای خود را بر اساس سقف بودجه تعیین شده تنظیم کرد اما دیگر باشگاه‌ها به راحتی سقف را شکافتند و بعداً مجوز این شکاف صادر شد در حالی که سر باشگاه پرسپولیس و رضا درویش کلاه رفته بود. تابستان امسال هم این اتفاق به شکل دیگری رخ داد. در حالی که همه باشگاه‌های متمول سقف بودجه را شکافته بودند روز قبل از نخستین بازی فصل پرسپولیس به این باشگاه اعلام کردند قرارداد چند بازیکن این تیم باید اصلاح شود و به همین خاطر کارت بازی تعداد زیادی از این بازیکنان صادر نشد.

موضوع پرونده بیرانوند را هم که همه می‌دانند. کمیته استیناف مردادماه امسال و بعد از 14 ماه از شکایت اولیه پرسپولیس و حدود 10 ماه بعد از حکم کمیته انضباطی در این پرونده رأی داد و طی این ماه‌ها همواره کشمکش عجیبی بین ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس وجود داشت. اتفاقی که منجر به اتفاقات تلخ بازی برگشت دو تیم و محرومیت‌هایی شد که همچنان محل بحث است و اصلاً دعوای اخیر طرفین از همین پرونده نشأت می‌گیرد.

امسال محرومیت عجیب پیروانی و البته افشای بیماری سرژ اوریه و محرومیت او موارد دیگری بود که می‌توان به آنها اشاره کرد. به هر حال به نظر می‌رسد از زمانی که کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی با برانکو در افتاد، پرسپولیس و هوادارانش احساس بدی نسبت به فدراسیون فوتبال و ارکان مهم آن پیدا کرده و هنوز این ماجرا ادامه دارد و هر بار مسأله‌ای ایجاد می‌شود که با اعتراض باشگاه پرسپولیس به اتفاقات رخ داده، هواداران هم به فدراسیون حمله کرده و به مسائلی اشاره کنند که ثابت کردن‌شان بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد.

