لیورپول؛ ناتوان بیاعتماد به نفس و بیخطر
تیم اسلوت، برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ در چهار بازی خارج از خانه متوالی در لیگ برتر باخته و روند گلزنیهای متوالی این تیم در لیگ نیز قطع شده است.
به گزارش ایلنا، پنجمین شکست در هفته یازدهم برای لیورپول به این معناست که آنها حالا بیش از تمام باختهای فصل گذشته خود در لیگ برتر انگلیس متحمل شکست شدهاند.
تیم اسلوت، برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ در چهار بازی خارج از خانه متوالی در لیگ برتر باخته و روند گلزنیهای متوالی این تیم در لیگ نیز قطع شده است. تفاوت کیفیت دو تیم در زمین با توجه به اختلاف سه گله و مهار پنالتی هالند توسط ممرداشویلی کاملاً مشهود بود و شاید خود هواداران لیورپول هم ایمان دارند که اگر گل فندایک هم پذیرفته میشد، خبری از تغییرات در جریان بازی به سود لیورپولیها نبود.
با تکرار ایده حضور ویرتز در سمت چپ خط میانی پس از برد مقابل رئال مادرید، به نظر میرسید که مسأله تعادل در خط میانی لیورپول از بین رفته باشد اما تقابل با یک تیم آماده و فنی، بار دیگر نشان داد که لیورپول تا چه اندازه از شمایل یک تیم مدعی برای قهرمانی فاصله دارد.
هنوز ۲۷ بازی از این فصل باقی مانده اما با شرایط فعلی، میتوان با اطمینان گفت که این تیم لیورپول که به رده هشتم لیگ رسیده و حتی پایینتر از منچستریونایتد قرار دارد، به هیچ عنوان نمیتواند فصل را بالای آرسنال یا حتی سیتی به پایان برساند؛ مگر اسلوت پس از بازیهای ملی، انقلابی تاکتیکی در تیم خود ایجاد کند.