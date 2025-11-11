برگزاری نخستین تمرین تیم المپیک در قرقیزستان
نخستین تمرین تیم ملی امید ایران در قرقیزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران پس از ورود به قرقیزستان برای حضور در تورنمنت چهارجانبه این کشور، از ساعت ۱۲ امروز به وقت محلی (۰۹:۳۰ به وقت تهران) نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.
این تمرین که یک روز پیش از نخستین دیدار شاگردان امیدرضا روانخواه مقابل تیم زیر ۲۳ سال روسیه در ورزشگاه «نفتچی» شهر کوچکور آتا برگزار شد، با حضور هر ۲۳ بازیکن دعوتشده به این اردو انجام گرفت.
دو بازیکن لژیونر تیم، محمدجواد حسیننژاد و محمدمهدی زارع که در لیگ روسیه بازی میکنند، امروز برای نخستین بار در کنار سایر ملیپوشان امید به تمرین پرداختند.
روحیه بالای بازیکنان و جدیت کادرفنی در اجرای برنامههای تاکتیکی از نکات برجسته این تمرین بود.