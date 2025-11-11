روز به یادماندنی دوکو

به گزارش ایلنا، شکی در این موضوع وجود ندارد که عملکرد دوکو مقابل لیورپول، یکی از بهترین نمایش‌های فردی یک بازیکن در سال‌های اخیر لیگ برتر انگلیس بوده است.

در روزی که جرمی دوکو توانست برای نخستین بار از ژانویه ۲۰۲۵ در لیگ برتر انگلیس گلزنی کند، این وینگر بلژیکی به یک دستاورد بزرگ در این مسابقه رسید و چشم همه بینندگان را به خود معطوف کرده بود. جرمی دوکو در این مسابقه آماری فوق‌العاده را در زمینه دریبل، خلق موقعیت، شوت‌زنی و گلزنی ثبت کرد که آخرین بار توسط ادن هازارد مقابل وستهم در سال ۲۰۱۹ رقم خورده بود.

او در این بازی به نخستین بازیکن لیگ در شش سال اخیر تبدیل شد که بیش از ۱۰ دوئل برنده می‌شود (۱۱)، حداقل ۷ دریبل موفق دارد، حداقل ۳ موقعیت خلق می‌کند، حداقل ۳ شوت در چهارچوب می‌زند و در همان بازی موفق به گلزنی می‌شود. بنا بر همین آمار، عملکرد جرمی دوکو مقابل لیورپول را باید از نمایش‌های درخشان سال‌های اخیر لیگ برتر انگلیس دانست.

در روزهای ابتدایی سومین فصل این وینگر بلژیکی در انگلیس، اعتماد به نفس و کیفیت این بازیکن در تصمیمات نهایی افزایش پیدا کرده و حالا بالا رفتن کیفیت دوکو، می‌تواند سیتی را از خطر تبدیل شدن به «تیم ارلینگ هالند» نجات دهد.

انتهای پیام/