شمسایی: من به قولم عمل کردم و تیم ملی را به فینال رساندم

به گزارش ایلنا، چهره قهرمان فوتسال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز مشخص می‌شود و تیم ملی فوتسال کشورمان به مصاف مراکش خواهد رفت. این در حالی است که تیم ملی ایران به سختی از سد ازبکستان گذشت و مراکش در نتیجه‌ای باورنکردنی در وقت‌های اضافه موفق به شکست عربستان شد. تیم‌های ملی ایران و مراکش در مرحله گروهی این رقابت‌ها، نبرد هیجان‌انگیزی را برابر یکدیگر داشتند، دیداری که با تساوی 2-2 به پایان رسید و حال باید این دو تیم در فینال به مصاف هم بروند. وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان پیش از تقابل با مراکش گفت‌و‌گو کرد. متن آن را با همدیگر می‌خوانیم.

آقای شمسایی! بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را تا به اینجا چطور دیدید؟

در ابتدا باید بگویم که در دو سه سالی که در خدمت تیم ملی بودم، پیشرفت را در آسیا با سرعت بالا دیدم. این در حالی است که در گذشته و زمانی که ما بازی می‌کردیم تنها ژاپن حریف اصلی‌مان بود وعلاوه بر این تایلند و ازبکستان هم در تقابل با ما می‌جنگیدند. امروز در کنار ژاپن و ازبکستان و تایلند پدیده جدیدی به نام عربستان داریم که باید از این تیم بترسیم. باید بپذیریم که تقابل با تیم ملی افغانستان هم یک چالش جدی برای فوتسال ما است. تاجیکستانی که قدرتی نداشت جزو 4 تیم اول آسیاست و از مرحله اول جام جهانی عبور کرد یا اندونزی که پیشرفت عجیبی داشته است. پس باید در سطح آسیا به فکر این باشیم که اول از مرحله گروهی صعود کنیم و بعد از آن در حذفی، نیمه نهایی و بعد فینال موفق باشیم.

پس از نظر شما فوتسال در آسیا پیشرفت زیادی داشته؟

بله، همین گونه است. ما در گذشته خود را جزو 4 تیم برتر مسابقات در آسیا می‌دانستیم. این در حالی است که حالا آسیا بسیار سخت و خطرناک شده و فوتسال در آسیا به دلیل حضور مربیان بزرگ دنیا مدرن شده است. علاوه بر آسیا سرعت فوتسال در سطح دنیا هم بسیار بالاست.

تیم ملی در مرحله گروهی با تیم‌های قدری روبه‌رو شد که توانست از این مرحله صعود کند.

گروه ما سخت‌تر از گروه مقابل بود؛ به این دلیل که هر 4 تیم حاضر در گروه ما (ایران، افغانستان، تاجیکستان و مراکش) در جام جهانی حاضر شدند و وقتی تیمی در جام جهانی حاضر می‌شود یعنی مدعی صعود از مرحله گروهی است و این نشان می‌دهد که در گروه سختی قرار داشتیم. به قوه الهی مرحله گروهی را پشت سر گذاشتیم و به گذشته فکر نمی‌کنیم چرا که فینال مسابقات را در پیش داریم و می‌خواهیم که بهترین خودمان باشیم و بهترین عملکرد را داشته باشیم، چه از نظر فنی و چه به لحاظ ذهنی خودمان را آماده فینال کردیم.

دیدار فینال با مراکش را چطور می‌بینید؟

مراکش تیم بسیار قدرتمندی است و رزومه خیلی خوبی دارد. آنها جزو 4 تیم جام جهانی می‌شوند و تیم زیر 20 سال این کشور قهرمان جهان می‌شود، این تیم در فوتسال هم جزو 4 الی 5 تیم برتر دنیاست. لژیونرهای بسیار خوب و مربی بسیار باکیفیت و باکلاسی دارد و تیمی بسیار توانمند است که در یک سال گذشته مقابل تمام تیم‌های برتر دنیا به پیروزی رسیده است. این تیم برزیل، آرژانتین، پرتغال و اسپانیا را شکست داده و در جام جهانی گذشته هم اگر به برزیل نمی‌خورد، قطعاً جزو 4 تیم برتر مسابقات می‌شد. البته فرانسه هم می‌تواند یک پدیده در فوتسال دنیا باشد که در جام جهانی گذشته جزو 4 تیم برتر جهان بود.

پیش از حضور در مسابقات کشورهای اسلامی پیش‌بینی می‌کردید به فینال صعود کنید؟

مهم‌ترین موضوع این است که ما باید بدانیم که به دنبال چه چیزی هستیم. تا اینجا هدفگذاری ما در بازی‌های کشورهای اسلامی این بود که فینال مسابقات را ببینیم. حتی قبل از مشخص شدن حریفان‌مان در این مسابقات هم خودمان را در فینال می‌دیدیم. در جلسه‌ای که با مسئولان کمیته المپیک داشتیم گفتیم که در مراحل ابتدایی با هر تیمی روبه‌رو شویم برنده خواهیم بود و به فینال مسابقات صعود خواهیم کرد. در واقع قول ما این بود که فینال را ببینیم که خدا را شکر این اتفاق افتاد.

جام ملت‌ها نزدیک‌ترین مسابقات است، با این شرایط می‌توان به آقایی تیم ملی در این مسابقات امیدوار بود؟

مسابقات جام ملت‌های آسیا را در پیش داریم که کمتر از 50 روز یعنی اوایل بهمن ماه در اندونزی برگزار می‌شود. اگر ما بخواهیم در آسیا دوباره سلطه داشته باشیم باید با فکر و تلاش بیشتر برای موفقیت‌مان قدم برداریم. اما موضوع عجیب بیماری‌مان در تورنمنت‌های مختلف است. در جام جهانی و پیش از بازی با مراکش 10 بازیکن داشتیم که دچار تب و لرز شده بودند. حالا هم ستاره جوان‌مان مسعود یوسف به دلیل بیماری غش کرد و مسلم اولادقباد و باقر محمدی هم با حال خراب بازی کردند و مابقی بازیکنان هم با تمام وجودشان برای پیروزی تیم ملی تلاش کردند. حالا باید ببینیم که در فینال چه اتفاقی رقم خواهد خورد. همه ما برای سربلندی کشور عزیزمان تلاش می‌کنیم و توکل ما به خدا و بعد به بازیکنان است.

