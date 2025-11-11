عملکرد مسلط پپ گواردیولا در هزارمین بازی به عنوان سرمربی
هزارمین بازی پپ گواردیولا به عنوان سرمربی در دوران حرفهای این نابغه اسپانیایی درست به همان شکلی پیش رفت که او میخواست.
به گزارش ایلنا، هزارمین بازی پپ گواردیولا به عنوان سرمربی در دوران حرفهای این نابغه اسپانیایی درست به همان شکلی پیش رفت که او میخواست، عملکردی مسلط، درخشان، دقیق و بینقص از تیمی که دیگر متکی به رودری نیست و حالا همه سختیهای فصل گذشته را به باد فراموشی سپرده و جدیترین رقیب آرسنال برای کسب عنوان قهرمانی خواهد بود.
در شرایطی که لیگ برتر انگلیس در این فصل با ضربات شروع مجدد، پرتابهای اوت و تغییرات تاکتیکی گسترده مربیان از جمله خود گواردیولا عجین شده، عملکرد فوقالعاده سیتی در تقابل با لیورپول بار دیگر یاد روزهای خوش این تیم را زنده کرد. یک بازی منطقی، ترکیبی، تهاجمی و مسلط مقابل تیمی که یک دهه، بزرگترین رقیب سیتی محسوب میشد.
ریتم بالای بازی سیتی و خلق موقعیت از روی حرکات ترکیبی و ایجاد مثلث در کنارهها، هواداران سیتی را به بازگشت شکوه گذشته امیدوار کرد؛ هرچند که این تیم لیورپول و خط دفاعی آن را باید یکی از تیمهای آسیبپذیر لیگ در مقطع فعلی قلمداد کرد. در صحنه گل اول سیتی با ضربه سر دقیق هالند، هر ۱۰ بازیکن داخل زمین تیم روی صحنه منجر به گل اثرگذار بودند و در پروسه بازیسازی نقش داشتند؛ درست همان چیزی که گواردیولا میخواهد. تداوم این روند و تکرار دوباره این کیفیت از بازی، سیتی را بار دیگر به مدعی جدی قهرمانی تبدیل خواهد کرد اما آیا واقعاً این را باید یک شروع تازه برای سیتی در نظر گرفت؟