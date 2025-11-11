خبرگزاری کار ایران
قهرمان المپیک ایران در رتبه هشتادم جهان!

قهرمان المپیک ایران در رتبه هشتادم جهان!
کد خبر : 1712513
لینک کوتاه کپی شد.

جواد فروغی در ادامه نتایج ضعیف خود، این بار در مسابقات قهرمانی تیراندازی جهان در رده هشتادم ایستاد.

به گزارش ایلنا، در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، تیراندازان ایرانی در تپانچه بادی ۱۰ متر مردان در خط آتش ایستادند. در پایان دور مقدماتی وحید گل‌خندان با 582 امتیاز سیزدهم شد، امیر جوهری‌خو با ۵۷۳ امتیاز در رده شصت و چهارم و جواد فروغی با ۵۶۹ امتیاز در رده هشتادم ایستادند.

نتیجه به دست آمده توسط جواد فروغی، تیراندازی که در المپیک توکیو با کسب مدال طلا همه را شگفت زده کرد، باعث تعجب اهالی ورزش به دلیل فاصله داشتن این ستاره سابق ورزش ایران با روزهای اوجش شده است. 

البته در روزی که مردان تیراندازی ایران ناکام بودند، هانیه رستمیان تا یک قدمی مدال جهانی پیش رفت. در تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان و در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۵ و تنها در x کمتر نسبت به رقیب چینی خود در جایگاه دوم ایستاد و فینالیست شد. اما در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده پنجم ایستاد و به مدال نرسید. دو تیرانداز از چین‌ اول و سوم شدند و نماینده هنگ کنگ در رده دوم ایستاد‌.

تیم بانوان ایران نیز با ترکیب رستمیان، قربانی و یاسی ۱۷۲۹ امتیاز و تنها یک تیر x کمتر نسبت به تیم کره جنوبی در جایگاه چهارم ایستاد. تیم های چین،هند و کره جنوبی اول تا سوم شدند.

