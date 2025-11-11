تمرینات پرسپولیس از امروز شروع میشود
تیم فوتبال پرسپولیس پس از سه روز استراحت، تمرینات خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر از امروز سهشنبه آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، تعطیلی رقابتهای لیگ برتر به دلیل آغاز فیفادی، باعث شد تا با نظر کادرفنی پرسپولیس، تمرینات به مدت ۳ روز تعطیل شود.
حال با پایان این مدت سرخپوشان بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز (سهشنبه) در غیاب ملیپوشان داخلی و خارجی خود آغاز خواهند کرد.
تمرین امروز از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار میشود و ملیپوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین خواهند بود.
پرسپولیس بعد از پیروزی روحیه بخش برابر استقلال خوزستان با هدایت اوسمار حالا باید خود را آماده بازی حساس جام حذفی برابر تراکتور کند.