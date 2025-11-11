خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرینات پرسپولیس از امروز شروع می‌شود

تمرینات پرسپولیس از امروز شروع می‌شود
کد خبر : 1712483
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پرسپولیس پس از سه روز استراحت، تمرینات خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر از امروز سه‌شنبه آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر به دلیل آغاز فیفادی، باعث شد تا با نظر کادرفنی پرسپولیس، تمرینات به مدت ۳ روز تعطیل شود.

 حال با پایان این مدت سرخپوشان بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز (سه‌شنبه) در غیاب ملی‌پوشان داخلی و خارجی خود آغاز خواهند کرد.

تمرین امروز از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار می‌شود و ملی‌پوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین خواهند بود.

پرسپولیس بعد از پیروزی روحیه بخش برابر استقلال خوزستان با هدایت اوسمار حالا باید خود را آماده بازی حساس جام حذفی برابر تراکتور کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ