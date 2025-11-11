خداد عزیزی و پرسپولیسیها و مدیر استقلالی هم هستند
بعد از انتشار ویدئوی زندگی شخصی: کمیته اخلاق کریمی را احضار کرد (عکس)
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از احضار چهار چهره فوتبالی تیمهای مطرح کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا ، جنجالهای مربوط به انتشار ویدیویی از توهین زشت و زننده هواداران پرسپولیس به باشگاه استقلال ادامه دارد. پس از محرومیت لیدرهای سرخپوشان و احضار تعداد زیادی از بازیکنان این تیم و همچنین مدیران استقلال به کمیته اخلاق، حالا موج جدید این احضارها آغاز شده است.
پس از انتشار این ویدیو، علی نظری جویباری، عضو هیئت مدیره استقلال، پستی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد که اکنون با واکنش کمیته اخلاق و احضار وی همراه شده است.
علاوه بر این، محسن شاهمرادی، مدیر رسانهای پرسپولیس نیز بابت انتشار این ویدیو باید در کمیته مذکور حاضر شود.
همچنین، پس از دیدار تراکتور و خیبر خرمآباد بود که ویدیویی از توهین خداداد عزیزی به یکی از افراد حاضر در اطراف اتوبوس تیم منتشر گردید که با وساطت افراد حاضر در آنجا، از بروز درگیریهای فیزیکی جلوگیری به عمل آمد. این ویدیو باعث احضار سرپرست تراکتور به کمیته اخلاق شده است.
و بالاخره اینکه سعید کریمی، کاپیتان ملوان نیز پس از انتشار ویدیویی از زندگی شخصیاش، جدیدترین فردی است که جهت پارهای از توضیحات به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شده است.