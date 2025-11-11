رسمی: اخراج یوریچ از نیمکت آتالانتا

به گزارش ایلنا، باشگاه آتالانتا ایتالیا اعلام کرد ایوان یوریچ، سرمربی این تیم، از سمت خود برکنار شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آتالانتا در هفت دیدار متوالی سری‌آ نتوانست به پیروزی برسد و با روندی نزولی در میانه جدول قرار گرفت.

یوریچ که در ماه ژوئن جایگزین جان‌پیرو گاسپرینی شده بود، در مجموع تنها ۱۵ مسابقه هدایت آتالانتا را برعهده داشت که حاصل آن چهار پیروزی، هشت تساوی و سه شکست بود. پنج تساوی متوالی در لیگ، که یادآور رکورد مشابهی از سال ۲۰۱۱ با هدایت استفانو کولانتوئنو است، آغاز بحران برای تیم بود؛ بحرانی که با دو شکست پیاپی به اوج رسید.

آتالانتا با این نتایج برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۸ تاکنون، در هفت بازی متوالی لیگ بدون برد مانده است. آخرین دیدار تحت هدایت یوریچ با شکست ۳ بر صفر خانگی مقابل ساسولو به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که برای اولین‌بار از دسامبر ۲۰۲۱ رقم خورد که آتالانتا در خانه با اختلاف سه گل مغلوب حریف شد.

این تیم اکنون با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم جدول سری‌آ قرار دارد و در جدول کلی لیگ قهرمانان اروپا نیز رتبه‌ای پایین‌تر از حد انتظار (شانزدهم از ۳۶ تیم) را در اختیار دارد.

باشگاه آتالانتا در بیانیه رسمی خود اعلام کرد:«باشگاه آتالانتا بی‌سی اعلام می‌کند ایوان یوریچ از سمت خود به‌عنوان سرمربی تیم نخست برکنار شده است. این باشگاه از زحمات یوریچ و دستیارانش تشکر کرده و برای آن‌ها در آینده آرزوی موفقیت دارد.»

در همین حال، رسانه‌های ایتالیایی گزارش داده‌اند که رافائل پالاتینو، سرمربی پیشین فیورنتینا، اصلی‌ترین گزینه جانشینی یوریچ محسوب می‌شود. انتظار می‌رود سرمربی جدید پیش از دیدار حساس آتالانتا مقابل ناپولی -که در ۲۲ نوامبر و پس از پایان تعطیلات ملی برگزار می‌شود- معرفی شود.

انتهای پیام/