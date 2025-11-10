اعتراض هوادار آسیب دیده پرسپولیس به تغییر رای بازی تراکتور

به گزارش ایلنا، فصل گشته بازی پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه آزادی باعث جنجال زیادی شد. از یک سو عصبانیت پرسپولیسی‌ها از علیرضا بیرانوند و دیگر بازیکنان سابق‌شان و از سوی دیگر ورود بیش از حد مجاز هواداران تراکتور که با پرتاب سنگ و اشیاء باعث آسیب دیدگی شدید تعدادی از هواداران پرسپولیس شد با حکم شدید کمیته انضباطی و سپس استیناف رو به رو شد.

قرار بود تمام بازی‌ها دو فصل آینده دو تیم در تمام جام‌ها بدون حضور تماشاگران برگزار شود اما بعد از برگزاری قرعه حذفی و برخورد پرسپولیس به تراکتور به میزبانی تبریز به یک باره این حکم تغییر کرد.

حالا مهدی زرقانی که در آن بازی از ناحیه چشم آسیب دیده بود یک استوری در اینستاگرامش منتشر و به این رای اعتراض کرد.

