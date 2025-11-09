خبرگزاری کار ایران
مهاجم سابق استقلال، ذوب آهن را محکوم کرد

مهاجم سابق استقلال، ذوب آهن را محکوم کرد
آرمان رمضانی باشگاه ذوب َآهن را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان اعلام شد و بر اساس آن، باشگاه ذوب آهن اصفهان در پرونده شکایت آرمان رمضانی به پرداخت مبلغی حدود 4 میلیارد تومان محکوم شده است. 

او زمستان سال گذشته از استقلال به ذوب آهن رفت و حضوری کوتاه مدت در این تیم داشت. با تغییرات کادر فنی تیم اصفهانی، به حضور آرمان در ذوب آهن نیز پایان داده شد و این مهاجم حالا در مس رفسنجان به فوتبالش ادامه می‌دهد.

در حکم کمیته وضعیت بازیکنان آمده:

"در پی شکایت آرمان رمضانی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 30 میلیارد و 700 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 181 میلیون و 950 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد."

