مهاجم سابق استقلال، ذوب آهن را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان اعلام شد و بر اساس آن، باشگاه ذوب آهن اصفهان در پرونده شکایت آرمان رمضانی به پرداخت مبلغی حدود 4 میلیارد تومان محکوم شده است.

او زمستان سال گذشته از استقلال به ذوب آهن رفت و حضوری کوتاه مدت در این تیم داشت. با تغییرات کادر فنی تیم اصفهانی، به حضور آرمان در ذوب آهن نیز پایان داده شد و این مهاجم حالا در مس رفسنجان به فوتبالش ادامه می‌دهد.

در حکم کمیته وضعیت بازیکنان آمده:

"در پی شکایت آرمان رمضانی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 30 میلیارد و 700 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 181 میلیون و 950 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد."

