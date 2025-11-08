خبرگزاری کار ایران
طلای آسیا بر گردن علی نوایی؛ سلام نظامی قهرمان به پرچم ایران

در ادامه درخشش جودوی نابینایان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا، علی نوایی، ملی‌پوش کشورمان در کلاس J1 و وزن به‌اضافه 95 کیلوگرم، صبح امروز شنبه 17 آبان‌ ماه با شکست تمامی رقبای خود، بر سکوی نخست آسیا ایستاد و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا ، نوایی در مسیر رسیدن به مدال طلا، ابتدا نماینده قزاقستان را مغلوب کرد، سپس حریف مغولستانی را پشت سر گذاشت و در ادامه با پیروزی بر ورزشکار ازبکستان راهی فینال شد. او در دیدار نهایی نیز با عملکردی تحسین‌برانگیز برابر دومین نماینده قزاقستان به برتری دست یافت و افتخار دیگری برای جودوی ایران رقم زد.

در مراسم توزیع مدال، علی نوایی در حالی که پرچم مقدس ایران به اهتزاز درآمده بود، با سلام نظامی به پرچم کشور، صحنه‌ای غرورانگیز و تأثیرگذار رقم زد.

این مدال طلا، برگ زرینی دیگر در تاریخ افتخارات جودوی کشور است و نشان از اراده، غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی دارد.

