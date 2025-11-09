هالند آماده شکستن طلسم لیورپول: آغاز هفته سرنوشتساز ستاره نروژی
ارلینگ هالند، مهاجم گلزن منچسترسیتی، در حالی آماده رویارویی با لیورپول میشود که این مسابقه میتواند نقطه عطفی در دوران حرفهای او باشد.
به گزارش ایلنا، هالند نخستین گل خود مقابل لیورپول را در سال ۲۰۱۹ و در حالیکه تنها ۱۹ سال داشت، به ثمر رساند. او در آن زمان بازیکن سالزبورگ اتریش بود و در جریان دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، پس از حضور بهعنوان بازیکن تعویضی، تنها چهار دقیقه نیاز داشت تا گل سوم تیمش را وارد دروازه لیورپول کند. هرچند شادی آن گل دوام چندانی نداشت و لیورپول با گل محمد صلاح ۴ بر سه پیروز شد، اما همان گل سرآغاز مسیر صعودی هالند در فوتبال اروپا بود.
با این حال، آمار او مقابل لیورپول در مقایسه با سایر تیمهای بزرگ چندان درخشان نیست. در هشت دیدار برابر قرمزها، تنها سه بار موفق به گلزنی شده؛ آماری که پایینترین نرخ گلزنیاش مقابل هر تیمی است که بیش از هفت بار با آن روبهرو شده است. در مقابل، او هشت گل به منچستریونایتد، پنج گل به آرسنال و چهار گل به چلسی و تاتنهام زده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از لیورپول بهعنوان «تیم طلسمشده» هالند یاد میکنند.
با این حال، جدال روز یکشنبه برابر قهرمان فصل گذشته، فرصتی طلایی برای پایان دادن به این طلسم است. هالند در فرم درخشانی قرار دارد و به گفته خودش، «هرگز در چنین شرایط روحی و جسمی خوبی نبوده است.»
او در گفتوگویی اخیر گفت:«برای نتیجه گرفتن مقابل لیورپول، باید بهعنوان یک تیم بازی کنیم؛ چه در حمله و چه در دفاع. رقابت بین سیتی و لیورپول در سالهای اخیر فوقالعاده بوده و باعث رشد هر دو تیم شده است. بازی سختی پیشرو داریم و باید در بهترین حالت خود باشیم.»
هالند این فصل ۱۸ گل در ۱۴ بازی برای منچسترسیتی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان به ثمر رسانده و در کنار آن، ۹ گل دیگر نیز در سه دیدار با پیراهن تیم ملی نروژ زده است. او با ۲۷ گل در ۱۷ بازی، در مسیر شکستن رکورد شگفتانگیز ۵۷ گل فصل گذشته قرار دارد.
ستاره نروژی در گفتوگویی دیگر با رسانهها تأکید کرد:«شروع خوبی داشتهام و احساس میکنم این بهترین فرم دوران بازیام است. برای حفظ آمادگی ذهنی و بدنی باید تغذیه درست، استراحت کافی و ریکاوری منظم داشته باشم. من یاد گرفتهام بین زمین و زندگی شخصی تعادل ایجاد کنم تا انرژی و انگیزهام حفظ شود.»
در ماههای اخیر، هالند جزئیاتی از برنامه دقیق روزانهاش برای حفظ آمادگی فیزیکی منتشر کرده است؛ از نوردرمانی، ماساژ و سونا گرفته تا رژیم غذایی شامل گوشت تازه، ماهی و شیر خام. او معتقد است این سبک زندگی، عامل اصلی درخشش اخیرش است.
با وجود موفقیتهای فردی، هالند هنوز یک هدف بزرگ در ذهن دارد: رساندن تیم ملی نروژ به جام جهانی. نروژ آخرین بار در سال ۱۹۹۸ در این رقابتها حضور داشت و حالا با هدایت هالند و ۱۲ گل او در مسیر مقدماتی، در آستانه صعود قرار گرفته است.
او در گفتوگویی با رسانههای کشورش گفت:«اگر بتوانیم به جام جهانی برسیم، بزرگترین جشن تاریخ نروژ برگزار خواهد شد. از کودکی آرزویم این بوده که کشورم را به جام جهانی و جام ملتهای اروپا ببرم؛ این مهمترین هدف دوران فوتبالم است.»
هالند در پایان درباره فشارهای موجود بر دوشش گفت:«سعی میکنم به انتظارها فکر نکنم. ذهنم را آزاد نگه میدارم. در دنیای فوتبال، اگر زیاد فکر کنی، اشتباه میکنی. برای من مهم این است که در منطقه امن خودم بمانم و کارم را انجام دهم.»
در آستانه جدال حساس برابر لیورپول، به نظر میرسد تمرکز هالند خطرناکتر از همیشه است؛ و شاید این بار، قرمزها قربانی بعدی ماشین گلزنی نروژی باشند.