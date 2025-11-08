خبرگزاری کار ایران
دعوت مدیر رسانه و مدیرعامل استقلال به کمیته اخلاق

دعوت مدیر رسانه و مدیرعامل استقلال به کمیته اخلاق
کد خبر : 1711142
کمیته اخلاق ابلاغیه ای را برای مدیر رسانه و مدیرعامل باشگاه استقلال تهران صادر کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته اخلاق در ابلاغیه ای از علی تاجر نیا و مهدی واعظی، مدیرعامل و مدیر رسانه ای باشگاه استقلال تهران دعوت کرد تا جهت ادای پاره ای از توضیحات در این کمیته حضور داشته باشند.

پس از انتشار یک ویدیوی جنجالی در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس که گروهی از هواداران مشغول فحاشی به رقیب سنتی بودند مدیران استقلال نیز در فضای مجازی واکنش‌هایی نشان دادند که منجر به دعوت آنها به کمیته اخلاق شده است.

