هافبک محبوب پرسپولیسیها از لیست عراق خط خورد
سرمربی استرالیایی تیم ملی فوتبال عراق فهرست نهایی بازیکنانش را برای دو دیدار حساس برابر امارات در مرحله پلیآف قاره آسیا اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی فوتبال عراق، فهرست ۲۵ بازیکن خود را برای دو مسابقه سرنوشتساز مقابل امارات در مرحله پلیآف قاره آسیا به منظور صعود به پلیآف جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد. در این فهرست، نام ابراهیم بایش به دلیل مصدومیت از لیست خط خورده و علی الحمادی به جمع ملیپوشان بازگشته است.
آرنولد درباره این تصمیم گفت که بایش، هافبک ۲۵ ساله تیم الریاض عربستان، به دلیل آسیبدیدگی و عدم حضور در هیچ مسابقهای از زمان دیدار مقابل عربستان کنار گذاشته شده است. او بازگشت مهاجمان تیم، ایمن حسین و علی الحمادی، را خبر خوبی دانست و گفت: «بازگشت این دو بازیکن به منطقهای مهم از زمین برای گلزنی کمک زیادی خواهد کرد. من بازیکنانی را برای دو دیدار برابر امارات انتخاب کردم که آماده جنگیدن و ارائه بهترین عملکرد خود باشند.»
فهرست جدید عراق با تغییرات قابلتوجهی همراه بوده است. آرنولد علاوه بر بایش، بشار رسن، عمار محسن و محمد جواد از تیم نیروی هوایی را نیز کنار گذاشته است. همچنین، امجد عطوان که در پلیآف ماه گذشته برابر اندونزی و عربستان هم غایب بود، همچنان در فهرست جایی ندارد.
آرنولد در گفتوگو با وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال عراق تأکید کرد: «تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از طریق این نیمسهمیه به جام جهانی صعود کنیم. میدانم که هواداران و رسانهها پس از بازی با عربستان و از دست رفتن سهمیه مستقیم ناامید شدند، اما به عملکرد و تعهد بازیکنان افتخار میکنم.»
سرمربی سابق تیم ملی استرالیا در پایان گفت: «در بازیهای پلیآف برابر اندونزی و عربستان در خط دفاعی عملکرد بسیار خوبی داشتیم و هیچ گلی دریافت نکردیم، اما باید هنگام مالکیت توپ، عملکرد بهتری از خود نشان دهیم.»
فهرست تیم ملی عراق برای دیدارهای مقابل امارات به شرح زیر است:
دروازهبانها: جلال حسن، احمد باسل، فهد طالب
مدافعان: ریبین سولاقا، مناف یونس، مصطفی سعدون، احمد یحیی، آکام هاشم، زید تحسین، حسین علی، شیرکو کریم، میرخاص دوسکی
هافبکها: إیمار شیر، أسامه رشید، أمیر العماری، مارکو فرج، کیفن یعقوب، یوسف الأمین، منتظر ماجد، حسن عبدالکریم، زیدان إقبال
مهاجمان: مهند علی، علی جاسم، ایمن حسین، علی الحمادی
دو بازی عراق و امارات در تاریخ ۱۳ نوامبر در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی و بازی برگشت در ۱۸ نوامبر در ورزشگاه بینالمللی بصره برگزار خواهد شد. برنده مجموع این دو دیدار به مرحله پلیآف جهانی راه مییابد تا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بجنگد.