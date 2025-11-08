دعوت مدیرعامل، رئیس کانون هواداران و مدیر رسانهای پرسپولیس به کمیته اخلاق
در پی انتشار مطلبی در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس که حاوی بیاحترامی به باشگاه استقلال بود و حاشیههای رسانهای گستردهای را بهدنبال داشت، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصمیم به بررسی این موضوع گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر همین اساس، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، عباس اسماعیلبیگی رئیس کانون هواداران، و محسن شاهمرادی مدیر رسانهای این باشگاه، برای ارائه توضیحات و روشن شدن ابعاد ماجرا، به کمیته اخلاق دعوت شدند.
کمیته اخلاق تأکید کرده است که هرگونه رفتار یا انتشار محتوای غیراخلاقی، توهینآمیز و مغایر با اصول احترام متقابل میان باشگاهها، مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت.