خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت مدیرعامل، رئیس کانون هواداران و مدیر رسانه‌ای پرسپولیس به کمیته اخلاق

دعوت مدیرعامل، رئیس کانون هواداران و مدیر رسانه‌ای پرسپولیس به کمیته اخلاق
کد خبر : 1710899
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتشار مطلبی در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس که حاوی بی‌احترامی به باشگاه استقلال بود و حاشیه‌های رسانه‌ای گسترده‌ای را به‌دنبال داشت، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصمیم به بررسی این موضوع گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر همین اساس، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، عباس اسماعیل‌بیگی رئیس کانون هواداران، و محسن شاهمرادی مدیر رسانه‌ای این باشگاه، برای ارائه توضیحات و روشن شدن ابعاد ماجرا، به کمیته اخلاق دعوت شدند.

کمیته اخلاق تأکید کرده است که هرگونه رفتار یا انتشار محتوای غیراخلاقی، توهین‌آمیز و مغایر با اصول احترام متقابل میان باشگاه‌ها، مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ