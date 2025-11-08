به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر همین اساس، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، عباس اسماعیل‌بیگی رئیس کانون هواداران، و محسن شاهمرادی مدیر رسانه‌ای این باشگاه، برای ارائه توضیحات و روشن شدن ابعاد ماجرا، به کمیته اخلاق دعوت شدند.

کمیته اخلاق تأکید کرده است که هرگونه رفتار یا انتشار محتوای غیراخلاقی، توهین‌آمیز و مغایر با اصول احترام متقابل میان باشگاه‌ها، مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت.

