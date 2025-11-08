فقط در بهترین فرم به جام جهانی ۲۰۲۶ میروم؛
مسی: هنوزم عاشق فوتبال هستم
لیونل مسی در گفتوگویی تازه با فابریتزیو رومانو تأکید کرد که همچنان همان اشتیاق همیشگی برای فوتبال را دارد و تنها در صورتی در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهد کرد که از آمادگی کامل برخوردار باشد و بتواند نقش مؤثری در موفقیت تیم ملی آرژانتین ایفا کند.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی در مصاحبه جدیدش از عواملی سخن گفته که به او کمک میکنند هنوز مثل قبل عاشق فوتبال باشد. لیونل مسی بار دیگر اشتیاق و انگیزه بیپایانش برای حضور در بالاترین سطح فوتبال جهان را نشان داده است.
این فوقستاره آرژانتینی که پس از قهرمانی تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۲ همچنان آمادگی خود را حفظ کرده، اکنون از تمایل جدیاش برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ سخن گفته است. مسی تأکید میکند تنها در صورتی در این تورنمنت شرکت میکند که بتواند در بهترین وضعیت بدنی باشد و نقش مهمی در موفقیت تیم ملی ایفا کند. ستاره اینترمیامی در مصاحبه جدیدی که با فابریتزیو رومانو در اپل تیوی انجام داده میگوید: «من عاشق رقابت و بازی کردن هستم. از بچگی همینطور بوده و هنوز هم مثل همیشه از آن لذت میبرم. هنوز همان اشتیاق را برای فوتبال دارم، برای حضور داشتن داخل زمین، کمک کردن به تیم و ارائه بهترین عملکرد ممکن. بدیهی است که دوست دارم در این تورنمنت حضور داشته باشم، همه این را میدانند. اما میخواهم با بهترین فرم بدنی وارد تورنمنت شوم تا بتوانم به تیم کمک کنم و تأثیرگذار باشم.
فکر میکنم این موضوع به وضعیت جسمانی و اطمینان از توانایی بازی در بالاترین سطح مربوط میشود. جام جهانی همیشه لحظات خاصی را رقم میزند. بازی برای تیم ملی در یک رقابت رسمی، بویژه در جام جهانی، معنای خاصی دارد. با توجه به پیشزمینههای این تورنمنت، فکر میکنم جام جهانی ۲۰۲۶ بسیار خاص خواهد بود. میزبانی امریکا یعنی قرار است شاهد یک سازماندهی فوقالعاده باشیم، هرچند مسیرهای سفر خیلی طولانی هستند، مخصوصاً اگر مجبور شویم برای بازیها به کانادا یا مکزیک برویم. با این حال از نظر برنامهریزی مطمئناً تورنمنت فوقالعادهای خواهد بود.»