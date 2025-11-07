بیانیه مهم تاجرنیا پس از شعار جنجالی هواداران پرسپولیس

به گزارش ایلنا، حاشیه‌های هفته دهم لیگ برتر تنها به دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان محدود نماند و با انتشار ویدئویی جنجالی از سوی باشگاه پرسپولیس، جدالی تازه میان دو باشگاه پرطرفدار پایتخت رقم خورد. پس از پیروزی سه بر صفر پرسپولیس، صفحه رسمی این باشگاه در اینستاگرام فیلمی از جشن ایسلندی بازیکنان و هواداران خود را منتشر کرد که در آن شعارهایی توهین‌آمیز علیه استقلال سر داده می‌شد.

انتشار این ویدیو از مجاری رسمی باشگاه پرسپولیس با واکنش گسترده هواداران استقلال در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و تنها دقایقی بعد، پست مذکور از صفحه اینستاگرامی سرخ‌پوشان حذف شد. با این حال، بازتاب منفی این اقدام همچنان ادامه دارد و یکی از بحث‌برانگیزترین اتفاقات هفته فوتبال ایران را رقم زده است.

در واکنش به این ماجرا، باشگاه استقلال با صدور بیانیه‌ای رسمی، رفتار یادشده را ناقض روح پهلوانی و اخلاق ورزشی خواند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: انتشار چنین رفتارهای ناپسندی در رسانه رسمی یک باشگاه، توهینی آشکار به میلیون‌ها هوادار شریف استقلال و مغایر با اصول جوانمردی است. باشگاه استقلال همواره نماد اصالت و احترام در فوتبال ایران بوده و هوادارانش شایسته تکریم‌اند نه توهین.

اما واکنش استقلالی‌ها به همین بیانیه محدود نشد. علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، نیز در واکنشی کنایه‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با یک برد، پرده می‌افتد و ماهیت برخی‌ها آشکار می‌شود. از هواداران احساسی شاید بتوان گذشت، اما وقتی بازیکنان و رسانه رسمی باشگاه هم همراهی می‌کنند، دیگر هیچ توجیهی وجود ندارد. پاسخ ما به شما بر اساس قرآن، فقط یک کلمه است: سلام.

با وجود حذف پست جنجالی پرسپولیس، تنش میان هواداران دو تیم در فضای مجازی ادامه دارد و هنوز واکنشی رسمی از سوی باشگاه پرسپولیس در مورد این اتفاق منتشر نشده است.

انتهای پیام/