مدیران خودرو
طاهران: صدرنشینی چادرملو را به هواداران تقدیم می‌کنم

طاهران: صدرنشینی چادرملو را به هواداران تقدیم می‌کنم
کاپیتان چادرملو اردکان پس از پیروزی تیمش مقابل آلومینیوم اراک و صعود به صدر جدول لیگ برتر، موفقیت تیم را مرهون حمایت هواداران دانست و درباره روند رو به رشد تیم توضیح داد.

به  گزارش ایلنا،  علی طاهران، کاپیتان باتجربه تیم، با رهبری درون زمین و ایجاد روحیه بالا، نقش کلیدی در انسجام تیمی و موفقیت‌های چادرملو داشته است.

طاهران پس از پایان بازی گفت: خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم و این برد را به هوادارانی که از ابتدا تا پایان ما را تشویق کردند، تقدیم می‌کنم. صدر جدول جایگاه خوبی است، اما هنوز ده هفته از فصل گذشته است و نباید فشار و انتظار بیش از حد روی تیم باشد. تمام تلاش ما این است که بازی به بازی جلو برویم و در پایان فصل بهترین جایگاه ممکن را کسب کنیم.

وی درباره حفظ صدرنشینی تیم افزود: تیم ما با همدلی، تلاش کادر فنی و بازیکنان مصمم، به نتایج خوب دست یافته است. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم جایگاه خود را در رده‌های بالای جدول تثبیت کنیم.

کاپیتان چادرملو درباره حمایت هواداران نیز گفت: هواداران ما با غیرت و تعصب فوق‌العاده‌اند و در چهار سال گذشته هیچ‌گاه تیم را تنها نگذاشته‌اند. امیدوارم همیشه پرشور در ورزشگاه حضور داشته باشند و تیم را حمایت کنند، زیرا آن‌ها لایق بهترین‌ها هستند.

