رسول خطیبی: به زودی از انتهای جدول فاصله میگیریم
رسول خطیبی، سرمربی مس، ضمن تمجید از تلاش بازیکنان، تأکید کرد که جایگاه فعلی تیم نشاندهنده واقعیت تواناییهای آن نیست و تیم بهزودی از انتهای جدول فاصله خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم مس رفسنجان در هفته دهم لیگ برتر در دیداری خانگی مقابل فجر سپاسی قرار گرفت و با وجود اینکه تا دقایق پایانی با یک گل پیش بود، در وقتهای تلف شده نیمه دوم گل مساوی را دریافت کرد و همچنان در رده شانزدهم جدول باقی ماند.
رسول خطیبی، سرمربی مس رفسنجان، در نشست خبری پس از بازی گفت: ابتدا تبریک میگویم به مردم خونگرم استان فارس و شهر شیراز بابت استادیوم زیبایی که امسال پس از مدتی طولانی میزبان بازیهای فجر شد. این حق مردم فارس و شیراز بود.
او درباره روند مسابقه توضیح داد: در نیمه اول هدف ما رسیدن هرچه سریعتر به گل بود و موفق شدیم. پس از آن سعی کردیم شکل دفاعی تیم را حفظ کنیم. فجر در نیمه دوم با تغییراتی قصد داشت از عمق حمله کند، اما بازیکنان ما توانستند جلوی خطر را بگیرند. تنها دو موقعیت کوچک به فجر رسید و آنها تلاش کردند از کنارهها و ضربات ایستگاهی به گل برسند.
خطیبی در ادامه افزود: متأسفانه سه بازیکنمان به دلیل مصدومیت تعویض شدند. بازیکنان جایگزین عملکرد خوبی داشتند، اما روی یک ضربه ایستگاهی که غفلت شد، گل خوردیم. لحظه دریافت گل واقعاً ناراحتکننده بود، هرچند تیم ما فشار فجر را کنترل میکرد.
سرمربی مس رفسنجان همچنین تاکید کرد: موقعیت کنونی تیم مس در جدول نشاندهنده واقعیت ما نیست. بدشانسیها و اتفاقات گذشته در جایگاه فعلی تأثیرگذار بودهاند، اما شأن تیم ما پایینتر از این نیست. تلاش میکنیم هرچه سریعتر از منطقه انتهای جدول فاصله بگیریم و مطمئنم این اتفاق رخ خواهد داد.