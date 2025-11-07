هفته دهم لیگ برتر
فجر سپاسی ۱-۱ مس رفسنجان: قرار لحظه آخری از شکست خانگی
دیدار تیمهای فجر سپاسی شیراز و مس رفسنجان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی یک – یک به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیمهای فجر سپاسی شیراز و مس رفسنجان عصر امروز (جمعه) از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک – یک خاتمه یافت.
در این مسابقه، ماتئوس کاستا مهاجم برزیلی مس رفسنجان در دقیقه ۳۴ موفق شد دروازه میزبان را باز کند تا شاگردان رسول خطیبی نیمه نخست را با برتری به رختکن بروند. با این حال، فجر سپاسی در لحظات پایانی بازی از شکست گریخت و علی هلیچی در دقیقه ۴+۹۰ گل تساوی را برای تیمش به ثمر رساند تا طلاییپوشان شیرازی از شکست خانگی بگریزند.
با این نتیجه، مس رفسنجان که در سه بازی اخیر تنها یک امتیاز به دست آورده بود، با کسب هفتمین امتیاز خود همچنان در قعر جدول باقی ماند. در سوی مقابل، فجر سپاسی شیراز نیز با ثبت چهاردهمین امتیاز خود، جایگاه هفتم جدول ردهبندی را حفظ کرد.
قضاوت این دیدار بر عهده محمدعلی صلاحی بود. او در جریان مسابقه، به حسین شهابی از فجر سپاسی و نومان کوردیچ از مس رفسنجان کارت زرد نشان داد.
فجر سپاسی:
علی غلامزاده، مهران موسوی، محمد آژیر، میثم مرادی (علی هلیچی ۸۷)، ساسان جعفریکیا (ارشیا وثوقیفرد ۴۶)، مسعود ریگی، محمود مطلقزاده (حسین نخودکار ۸۰)، فرشید اسماعیلی، حسین شهابی (مجتبی حقدوست ۸۰)، یوسف کیشمس (مهدی رضایی ۷۰) و شروین بزرگ.
سرمربی: پیروز قربانی
مس رفسنجان:
نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، ایمان سلیمی، احمدرضا زندهروح، مهدی شریفی (متین کریمزاده ۸۶)، دانیال جهانبخش، ماتئوس کاستا (سامان نریمانجهان ۸۶)، نومن کوردیچ، میلاد فخرالدینی (نوید کومار ۶۸)، وحید حیدریه، امیرحسین جولانی (علیرضا نقیزاده ۸۱).
اخطارها:
فجر سپاسی: حسین شهابی (۶۰)، مهدی رضایی (۹۰+۷)
مس رفسنجان: امیرحسین جولانی (۶۲)، نومن کوردیچ (۷۰)
سرمربی: رسول خطیبی
بهترین بازیکن میدان:
علی هلیچی (فجر سپاسی): با گل دراماتیک خود در وقتهای تلفشده مانع شکست تیمش شد. همچنین نیما میرزازاد، دروازهبان مس رفسنجان، با واکنشهای متعدد یکی از چهرههای درخشان مسابقه بود.