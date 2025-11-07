خبرگزاری کار ایران
هفته دهم لیگ برتر؛

اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان

ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 16:30 امروز (جمعه) در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال و در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای استقلال خوزستان خواهد بود.

اوسمار لوس ویرا سرمربی پرسپولیس در بازگشت خود به جمع سرخپوشان ترکیب پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد عمری، تیوی بیفوما، اوستون ارونوف، مارکو باکیچ و سرژ اوریه را برای این مسابقه برگزیده است.

در ترکیب اصلی استقلال خوزستان نیز محمدجواد کیا، محمد شریفی، عارف رستمی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، فیاض میردورقی، محمدرضا فلاحیان، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت احمدی و محمد مهدی احمدی به میدان خواهند رفت.

مرتضی منصوریان قضاوت این بازی را بر عهده دارد.

اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان

