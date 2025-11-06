به گزارش ایلنا، در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، محمدمسعود ممیوند در حرکت یک‌ضرب با ۱۷۱ کیلوگرم و در دوضرب با ۲۰۰ کیلوگرم، مجموع ۳۷۱ کیلوگرم را به ثبت رساند و مدال طلای مجموع را از آن خود کرد. در این وزن، روسلان خابیروف از روسیه با ۳۵۸ کیلوگرم نقره گرفت و مسعود نصرتی از ایران با ۳۵۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در سنگین‌وزن و در دسته مثبت ۱۱۰ کیلوگرم نیز علیرضا اسفندیاری با عملکردی درخشان در حرکت یک‌ضرب (۱۸۷ کیلوگرم) و دوضرب (۲۱۱ کیلوگرم) با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم مدال طلای مجموع را کسب کرد و عنوان قوی‌ترین وزنه‌بردار مسابقات ارتش‌های جهان را از آن خود نمود.

در این وزن، نیکیتا گورباتنکو از روسیه با ۳۸۰ کیلوگرم نقره گرفت و ابوالفضل فدوی از ایران با مجموع ۳۷۷ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

با این نتایج، کاروان وزنه‌برداری ارتش جمهوری اسلامی ایران درخشان‌ترین عملکرد خود در را رقم زد و پس از کره شمالی در جایگاه دوم قرار گرفت. روسیه نیز به سکوی سوم رضایت داد.

