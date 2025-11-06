پایان مسابقات وزنهبرداری ارتشهای جهان با نایب قهرمانی ایران
در روز پایانی رقابتهای وزنهبرداری ارتشهای جهان که با حضور حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و به میزبانی سالن شهید نوبخت بابلسر برگزار شد، ملیپوشان کشورمان با درخشش درخشان خود بار دیگر اقتدار ورزش نظامی ایران را به نمایش گذاشتند.
به گزارش ایلنا، در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، محمدمسعود ممیوند در حرکت یکضرب با ۱۷۱ کیلوگرم و در دوضرب با ۲۰۰ کیلوگرم، مجموع ۳۷۱ کیلوگرم را به ثبت رساند و مدال طلای مجموع را از آن خود کرد. در این وزن، روسلان خابیروف از روسیه با ۳۵۸ کیلوگرم نقره گرفت و مسعود نصرتی از ایران با ۳۵۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
در سنگینوزن و در دسته مثبت ۱۱۰ کیلوگرم نیز علیرضا اسفندیاری با عملکردی درخشان در حرکت یکضرب (۱۸۷ کیلوگرم) و دوضرب (۲۱۱ کیلوگرم) با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم مدال طلای مجموع را کسب کرد و عنوان قویترین وزنهبردار مسابقات ارتشهای جهان را از آن خود نمود.
در این وزن، نیکیتا گورباتنکو از روسیه با ۳۸۰ کیلوگرم نقره گرفت و ابوالفضل فدوی از ایران با مجموع ۳۷۷ کیلوگرم به مدال برنز رسید.
با این نتایج، کاروان وزنهبرداری ارتش جمهوری اسلامی ایران درخشانترین عملکرد خود در را رقم زد و پس از کره شمالی در جایگاه دوم قرار گرفت. روسیه نیز به سکوی سوم رضایت داد.