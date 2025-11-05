رقیبان تیم ملی فوتسال در جام ملتهای آسیا مشخص شدند
تیم ملی فوتسال ایران در گروه چهارم رقابتهای جام ملتهای آسیا با افغانستان، عربستان و مالزی همگروه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، قرعهکشی رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی امروز انجام شد و شاگردان وحید شمسایی حریفان خود را شناختند.
ملیپوشان ایران با افغانستان، عربستان و مالزی همگروه شدند.
گروهبندی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶
گروه A
اندونزی، عراق، قرقیزستان، کرهجنوبی
گروه B
تایلند، ویتنام، کویت، لبنان
گروه C
ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان، استرالیا
گروه D
ایران، افغانستان، عربستان، مالزی