به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی امروز انجام شد و شاگردان وحید شمسایی حریفان خود را شناختند.

ملی‌پوشان ایران با افغانستان، عربستان و مالزی همگروه شدند.

گروه‌بندی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶

گروه A

اندونزی، عراق، قرقیزستان، کره‌جنوبی

گروه B

تایلند، ویتنام، کویت، لبنان

گروه C

ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان، استرالیا

گروه D

ایران، افغانستان، عربستان، مالزی

