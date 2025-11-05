خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رقیبان تیم ملی فوتسال در جام ملت‌های آسیا مشخص شدند

رقیبان تیم ملی فوتسال در جام ملت‌های آسیا مشخص شدند
کد خبر : 1709858
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال ایران در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با افغانستان، عربستان و مالزی همگروه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی امروز انجام شد و شاگردان وحید شمسایی حریفان خود را شناختند.

ملی‌پوشان ایران با افغانستان، عربستان و مالزی همگروه شدند.

گروه‌بندی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶

گروه A

اندونزی، عراق، قرقیزستان، کره‌جنوبی

گروه B

تایلند، ویتنام، کویت، لبنان

گروه C

ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان، استرالیا

گروه D

ایران، افغانستان، عربستان، مالزی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ