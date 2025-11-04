خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب دو تیم پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ

ترکیب دو تیم پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته چهارم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 امشب تیم های پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ با هم مصاف می دهند.

ترکیب پاری سن ژرمن برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

شوالیه | حکیمی، مارکینیوش، پاچو، مندس | زائر امری، ویتینا، رویز | کواراتسخلیا، دمبله، بارکولا

ترکیب  بایرن مونیخ برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

نویر | لایمر، اوپامکانو، تا، استانیشیچ | کیمیش، پاولوویچ | اولیسه، گنابری، دیاز | کین 

