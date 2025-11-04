خبرگزاری کار ایران
فلیک: هیچ دیداری آسان نیست، اما بارسلونا آماده است
بارسلونا در حالی فردا شب در چهارمین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف کلاب بروژ می‌رود که هانسی فلیک، سرمربی آبی‌اناری‌ها، تأکید کرد تیمش با وجود مصدومیت چند بازیکن کلیدی، برای کسب سه امتیاز و ادامه مسیر صعود به میدان می‌رود.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال بارسلونا فردا در چهارمین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف کلاب بروژ می‌رود. آبی‌اناری‌ها در سه بازی گذشته دو پیروزی و یک شکست داشته‌اند و حالا برای رسیدن به ۹ امتیاز و تثبیت جایگاه خود در جدول تلاش می‌کنند.

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: ما همیشه با ارسال‌های بلند مشکل داریم اما در بازی‌های اخیر روی این موضوع کار کرده‌ایم. مهم‌ترین مسئله برای من ذهنیت بازیکنان است و به نظرم این موضوع دیگر مشکلی برای ما نخواهد بود.

او درباره حریف فردای بارسلونا توضیح داد: بروژ تیمی است که مثل الچه دوست دارد مالک توپ باشد و پرس نفر به نفر انجام می‌دهد. این بازی قطعاً سطح بالایی خواهد داشت و باید با تمرکز کامل به میدان برویم.

فلیک درباره وضعیت لامین یامال گفت: موضوع جراحی او به من مربوط نیست. آنچه اهمیت دارد این است که عملکرد خوبی داشته و خوب تمرین کرده است. اگر آماده باشد، بازی می‌کند.

سرمربی آلمانی همچنین درباره اهمیت پیروزی در این دیدار افزود: همان‌طور که همیشه گفته‌ام، باید سه امتیاز را بگیریم. هیچ دیداری آسان نیست و تنها با ذهنیت درست می‌توان پیروز شد. تمرین امروز تیم باکیفیت و امیدوارکننده بود.

او در خصوص شرایط مصدومان گفت: نمی‌توانیم شرایط امسال را با فصل گذشته مقایسه کنیم. در فصل قبل، بازیکنانی مانند رافینیا، لواندوفسکی و لامین را در اختیار داشتیم اما حالا بسیاری از آن‌ها تازه از مصدومیت برگشته‌اند و باید آمادگی‌شان بررسی شود.

فلیک در پایان از عملکرد مدافعانش ابراز رضایت کرد و گفت: فصل گذشته اینیگو مارتینز رهبر خط دفاع بود، اما اکنون از اریک گارسیا و رونالد آراخو رضایت دارم. رونالد مقابل الچه بسیار خوب کار کرد و جرارد مارتین هم یکی از گزینه‌های ما برای این بازی است.

