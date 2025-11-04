خبرگزاری کار ایران
دیدار تیم‌های سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲، در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  سپاهان در حالی در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ میزبان آخال ترکمنستان بود که شاگردان محرم نویدکیا برای تداوم شانس صعود و صدرنشینی به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند. با وجود نمایش هجومی طلایی‌پوشان، این دیدار در نهایت با تساوی پرهیجان ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

سپاهان مطابق انتظار بازی را تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ۸ توسط آرش رضاوند روی پاس در عرض آریا یوسفی به گل نخست دست یافت. اما در دقیقه ۲۵، اشتباه در خط دفاعی سپاهان منجر به ضدحمله سریع آخال شد و سلیمان میرزویف گل تساوی را برای تیم میهمان به ثمر رساند.

در نیمه دوم، تیم ترکمنستانی برخلاف روند بازی موفق شد در دقیقه ۶۲ با ضربه سر گرگنوف از روی یک ضربه آزاد به گل دوم برسد تا شوک بزرگی به تیم میزبان وارد کند. سپاهان پس از دریافت گل دوم، سراپا حمله شد اما بارها با بی‌دقتی مهاجمانش به‌ویژه کاوه رضایی فرصت گلزنی را از دست داد.

در حالی که بازی در آستانه پایان بود، فشار مداوم سپاهانی‌ها در وقت‌های اضافه نتیجه داد و در دقیقه ۹۰+۵، محمد عسکری روی ارسال آریا یوسفی توانست گل تساوی را به ثمر برساند تا نماینده ایران از شکست خانگی بگریزد.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، امید نورافکن، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آرش رضاوند، احسان حاج‌صفی، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، آریا شفیع‌دوست و کاوه رضایی

سرمربی: محرم نویدکیا

ترکیب آخال:

باگتییار سورگنوف، بگل‌محمد بیکی‌مرادوف، حق‌محمد بشیموف، نزار تو واکیلف، قربان آنا‌آناف، المان تاگایف، سلیمان میرزویف، اوراز اورازاف، بردی‌یف کاکاگِلی، علی‌بک عبدالرحمانوف، دووران خوجام‌محمداف

سرمربی: عزیز آنامحمدف

شرح گل‌ها

دقیقه ۸ – آرش رضاوند (۱-۰ سپاهان): نفوذ یوسفی از سمت راست و پاس در عرض او با ضربه بغل‌پای رضاوند تبدیل به گل شد.

دقیقه ۲۵ – میرزویف (۱-۱): پاس اشتباه نورافکن و جا ماندن خط دفاعی سپاهان با پاس عرضی عبدالرحمانوف همراه شد تا میرزویف به‌راحتی دروازه حسینی را باز کند.

دقیقه ۶۲ – گرگنوف (۲-۱ آخال): ضربه آزاد آخال با غفلت مدافعان سپاهان همراه شد و گرگنوف با ضربه سر گل دوم را به ثمر رساند.

دقیقه ۹۰+۵ – محمد عسکری (۲-۲): ارسال آریا یوسفی از سمت راست با ضربه محکم عسکری همراه شد تا سپاهان در ثانیه‌های پایانی از شکست بگریزد.

نکات و حواشی دیدار

کاوه رضایی چند موقعیت مسلم گلزنی را از دست داد و مورد اعتراض هواداران قرار گرفت.

بازیکنان آخال با وقت‌کشی‌های پیاپی جریان مسابقه را کند کردند.

در اواخر بازی، رحمانوف از آخال با دریافت دو کارت زرد از زمین اخراج شد.

درگیری فیزیکی بین آریا یوسفی و یکی از بازیکنان آخال منجر به دریافت کارت زرد برای بازیکن سپاهان شد.

هواداران سپاهان در دقایق پایانی از عملکرد تیم خود انتقاد کردند و شعارهایی علیه بازیکنان سر دادند.

