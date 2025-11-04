بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی زیر سایه فیفادی

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران زمان برگزاری مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی را مشخص کرد. بر این اساس، شاگردان دراگان اسکوچیچ در تراکتور و اوسمار ویه‌را در پرسپولیس روز سی‌ام آبان‌ماه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار دومین تجربه رسمی اوسمار روی نیمکت سرخ‌پوشان در جام حذفی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه این مسابقه، فاصله زمانی بسیار کم آن با پایان فیفادی است. تیم ملی فوتبال ایران روز ۲۲ آبان برابر کیپ ورد به میدان می‌رود و در تاریخ ۲۷ آبان دیدار پایانی تورنمنت چهارجانبه را برگزار خواهد کرد. به این ترتیب، تنها سه روز تا دیدار حساس پرسپولیس و تراکتور فاصله باقی می‌ماند.

با توجه به اینکه مجموع ملی‌پوشان دو تیم بیش از ۱۰ بازیکن است، کادر فنی هر دو تیم با چالش جدی در زمینه ریکاوری و آماده‌سازی بازیکنان مواجه خواهند شد. طبق مقررات، تیم‌هایی که سه یا بیشتر بازیکن ملی‌پوش دارند، می‌توانند خواستار تعویق دیدار بعد از فیفادی شوند؛ با این حال، به دلیل فاصله ۷۲ ساعته، احتمال موافقت سازمان لیگ با لغو بازی پایین ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، تراکتور در تاریخ سوم آذر باید در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا به مصاف نسف قارشی در ازبکستان برود. در نتیجه، ملی‌پوشان این تیم طی ۱۳ روز باید سه دیدار سنگین در سه کشور مختلف برگزار کنند؛ امری که فشار زیادی به بازیکنان وارد خواهد کرد.

برخی منابع خبری احتمال داده‌اند باشگاه تراکتور برای تعویق دیدار با پرسپولیس درخواست رسمی ارائه دهد، اما پیش‌بینی می‌شود سازمان لیگ به دلیل فشردگی تقویم مسابقات تمایلی به لغو یا تغییر زمان این بازی نداشته باشد.

