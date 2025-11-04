بررسی برنامههای توسعه فدراسیون نجات غریق و غواصی با حضور وزیر ورزش
نشست تخصصی فدراسیون نجات غریق و غواصی با محوریت بررسی برنامههای راهبردی و عملیاتی این فدراسیون، صبح امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان، معاونان وزارتخانه و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون برگزار شد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون تخصصی نظارت بر فدراسیونهای ورزشی با هدف بررسی عملکرد و برنامههای توسعهای فدراسیون نجات غریق و غواصی، صبح امروز (سهشنبه) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، معاونان و مدیران ستادی وزارت، مهدی حیدری رئیس فدراسیون، اعضای هیأت رئیسه و مسئولان کمیتههای تخصصی برگزار شد.
در این نشست، مهدی حیدری گزارشی از عملکرد فدراسیون در حوزههای نجات غریق و غواصی ارائه کرد و به تشریح فعالیتهای انجامشده در اردوهای تیمهای ملی آقایان و بانوان پرداخت. همچنین برنامههای توسعهای دو رشته نجات غریق و غواصی در بخشهای آموزش، تجهیز و گسترش فعالیتهای بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش نجات غریق، موضوعاتی همچون ساماندهی سواحل، آموزش و تربیت ناجیان حرفهای در استخرها و اماکن آبی، و تقویت نیروهای مستقر در دریا مطرح شد. در حوزه غواصی نیز استانداردسازی و اجرای ایمن دورهها در سواحل جنوبی کشور و حضور فعال در رقابتهای برونمرزی مورد تأکید قرار گرفت.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، پس از استماع گزارشها اظهار داشت: «روند رشد و توسعه رشتههای نجات غریق و غواصی باید با شتاب بیشتری دنبال شود تا این رشتهها به سبد مدالآوری ایران افزوده شوند.» او بر استمرار حمایت وزارت ورزش از فدراسیون در زمینه اعتبارات، منابع و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
گفتنی است در این نشست استاد اسفندیاری مشاور عالی فدراسیون، دکتر قیاسی نایب رئیس اول، کشاورزی دبیرکل، اعضای هیأت رئیسه و مسئولان کمیتههای فدراسیون نیز حضور داشتند.