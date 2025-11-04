پاسخ مدافع پرسپولیس به اظهارات بازیکن خاتون
مدافع تیم فوتبال بانوان پرسپولیس با انتشار استوری در اینستاگرام، پاسخی معنادار به صحبتهای یکی از بازیکنان خاتون داد.
به گزارش ایلنا، پس از حواشی اخیر در لیگ برتر فوتبال بانوان و اظهارات یکی از بازیکنان خاتون درباره پرسپولیس، الهام عبدالرحمانی یکی از مدافعان تیم بانوان سرخپوشان با انتشار تصویری در کنار لوگوی باشگاه پرسپولیس، واکنش نشان داد.
این واکنش در فضای مجازی با استقبال هواداران پرسپولیس روبهرو شد و کاربران آن را پاسخی مستقیم به صحبتهای جنجالی بازیکن خاتون دانستند.