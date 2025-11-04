خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ مدافع پرسپولیس به اظهارات بازیکن خاتون

پاسخ مدافع پرسپولیس به اظهارات بازیکن خاتون
کد خبر : 1709582
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع تیم فوتبال بانوان پرسپولیس با انتشار استوری در اینستاگرام، پاسخی معنادار به صحبت‌های یکی از بازیکنان خاتون داد.

به گزارش ایلنا،  پس از حواشی اخیر در لیگ برتر فوتبال بانوان و اظهارات یکی از بازیکنان خاتون درباره پرسپولیس،  الهام عبدالرحمانی یکی از مدافعان تیم بانوان سرخ‌پوشان با انتشار تصویری در کنار لوگوی باشگاه پرسپولیس، واکنش نشان داد.

پاسخ مدافع پرسپولیس به اظهارات بازیکن خاتون

این واکنش در فضای مجازی با استقبال هواداران پرسپولیس روبه‌رو شد و کاربران آن را پاسخی مستقیم به صحبت‌های جنجالی بازیکن خاتون دانستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ