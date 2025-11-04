الوحدات اردن در اندیشه حفظ امید صعود برابر استقلال تهران

به گزارش ایلنا به نقل از وب‌سایت وین وین، تیم فوتبال الوحدات اردن در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، فردا (چهارشنبه) از ساعت ۲۱:۱۵ به وقت محلی در ورزشگاه «ملک عبدالله دوم» شهر امان، میزبان استقلال تهران خواهد بود.

شاگردان جمال محمود که پس از سه شکست متوالی توانستند در دیدار اخیر خود با برتری ۲ بر یک مقابل المحرق بحرین به روند ناکامی‌ها پایان دهند، اکنون با روحیه‌ای بهتر آماده رویارویی با نماینده ایران هستند. با این حال، تنها کسب سه امتیاز می‌تواند امیدهای این تیم برای صعود را زنده نگه دارد.

در جدول گروه نخست، الوصل امارات با ۹ امتیاز صدرنشین است و یک بازی معوقه مقابل المحرق (۶ امتیاز) دارد. استقلال تهران و الوحدات نیز با ۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. تیم ایرانی در دیدار رفت با نتیجه ۲ بر صفر برابر حریف اردنی به برتری رسیده بود و اکنون در پی تکرار آن نتیجه است.

الوحدات در حالی آماده این مسابقه می‌شود که فدراسیون فوتبال اردن با درخواست باشگاه برای تعویق دیدارهای داخلی موافقت نکرده است. این تیم شنبه گذشته برابر الرمثا به تساوی یک–یک رضایت داد و در ادامه باید در مرحله یک‌هشتم نهایی جام اردن به مصاف البقعه برود.

جمال محمود در روزهای اخیر به بازیکنانش فرصت ریکاوری داده و در تمرینات اخیر چند ترکیب مختلف را آزمایش کرده است تا تیمی با آمادگی بدنی مناسب برابر استقلال به میدان بفرستد. تمرینات اخیر الوحدات با جدیت و تمرکز بالا پیگیری شده و کادر فنی روی برنامه‌های هجومی ویژه‌ای کار کرده است.

در عین حال، تیم اردنی با مشکلاتی از جمله فشردگی مسابقات، محدودیت در کیفیت بازیکنان و اشتباهات گذشته در جذب نیروهای داخلی و خارجی مواجه است. با وجود این، «مارد سبز» امیدوار است با حمایت پرشور هوادارانش در ورزشگاه، بتواند با عملکردی منسجم سه امتیاز حیاتی را به دست آورد و امید خود برای ادامه حضور در رقابت‌ها را حفظ کند.

