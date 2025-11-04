خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

اعلام برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی
کد خبر : 1709567
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

 

پنجشنبه ۲۹ آبان

بعثت کرمانشاه ـ نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  پاس قوامین  تهران

فولاد هرمزگان ـچوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  خلیج فارس   بندرعباس

 

جمعه ۳۰ آبان

تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه  یادگار امام        تبریز

مس کرمان ـ سپاهان اصفهان   - ساعت ۱۶- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود

شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  سردارآزادگان  قزوین

آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  امام خمینی(ره) اراک

مس شهربابک ـ فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-ورزشگاه  سردارسلیمانی شهربابک

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه  شهدا شهرقدس

 

شنبه اول آذر

مس رفسنجان ـ داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  شهدای مسرفسنجان

هوادار تهران ـ برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود      

پیکان تهران ـ شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود               

چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  نصیری یزد

خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  تختی خرم آباد

گل گهر سیرجان ـ شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-ورزشگاه  شهیدسلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه  تختی    آبادان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ