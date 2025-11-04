اعلام برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی
برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۹ آبان
بعثت کرمانشاه ـ نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد هرمزگان ـچوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
جمعه ۳۰ آبان
تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
مس کرمان ـ سپاهان اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
مس شهربابک ـ فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس
شنبه اول آذر
مس رفسنجان ـ داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان
هوادار تهران ـ برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
پیکان تهران ـ شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد
خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
گل گهر سیرجان ـ شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-ورزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان
استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان