اعلام برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

پنجشنبه ۲۹ آبان

بعثت کرمانشاه ـ نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد هرمزگان ـچوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

جمعه ۳۰ آبان

تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس کرمان ـ سپاهان اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین

آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

مس شهربابک ـ فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس

شنبه اول آذر

مس رفسنجان ـ داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان

هوادار تهران ـ برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

پیکان تهران ـ شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد

خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد

گل گهر سیرجان ـ شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-ورزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان

