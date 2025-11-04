دیوید بکام عنوان «سِر» گرفت

به گزارش ایلنا، مراسم اعطای نشان‌های سلطنتی روز گذشته در قصر ویندزور برگزار شد و در آن، چهره‌هایی سرشناس از دنیای ورزش، ادبیات و هنر مورد تقدیر قرار گرفتند. در میان برگزیدگان، سر کازوئو ایشی‌گورو، نویسنده ژاپنی‌تبار برنده جایزه نوبل ادبیات، و دِیم ایلین پیج، خواننده و بازیگر تئاتر وست‌اند نیز حضور داشتند. اما درخشان‌ترین لحظه مراسم، زمانی رقم خورد که پادشاه انگلیس، نشان شوالیه را بر شانه دیوید بکام نهاد.

بکام که از این پس رسماً با عنوان «سر دیوید بکام» شناخته می‌شود، در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز گفت:«وقتی برای نخستین‌بار فهمیدم چنین افتخاری نصیبم شده، گریه کردم… شاید چند ماه پس از آن هم هر بار که به آن فکر می‌کردم، دوباره اشک در چشم‌هایم جمع می‌شد. این هفته برای من بسیار احساسی بوده است؛ نه از سر اضطراب، بلکه از شدت شور و هیجان.»

او در پاسخ به شوخی خبرنگار درباره اینکه از این پس در خانه چه‌طور خطاب شود، خندید و گفت:«اصراری ندارم، ولی اگر بخواهند مت را "سر پدر" یا "سر پسر" صدا بزنند، بد نیست! هنوز عادت نکرده‌ام کسی من را با عنوان "سر" صدا کند. این افتخار بسیار بزرگی است.»

بکام ۵۰ ساله که از او به عنوان یکی از وفادارترین طرفداران خاندان سلطنتی یاد می‌شود، سال گذشته به عنوان سفیر بنیاد خیریه پادشاه منصوب شد؛ بنیادی آموزشی که چارلز در سال ۱۹۹۰ تأسیس کرده بود. او درباره دریافت این افتخار گفت:«به خودم افتخار می‌کنم. من در شرق لندن و در خانواده‌ای ساده بزرگ شدم، همیشه آرزو داشتم فوتبالیست حرفه‌ای شوم و حالا اینجا در کاخ ویندزور، در برابر پادشاه انگلیس ایستاده‌ام و عنوان شوالیه دریافت می‌کنم. صادقانه بگویم، بالاتر از این وجود ندارد.»

