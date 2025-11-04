اعلام اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح زیر است:

حامد بصیری مربی ۲ اخطاره، رضا مرزبان کارت قرمز الومینیوم اراک

حمید بوحمدان ۴ اخطاره، فرشاد بختیاری زاده مربی کارت قرمز، قاسم لطیفی کارت قرمز، استقلال خوزستان

مرتضی پورعلی گنجی کارت قرمز پرسپولیس

سعید دقیقی سرمربی ۲ اخطاره پیکان

دراگان اسکوچیچ سرمربی، ۲ اخطاره ، شجاع خلیل زاده ۴ اخطاره تراکتور تبریز

علی نعمتی ۴ اخطاره فولاد خوزستان

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و می بایستی در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی می باشد و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

انتهای پیام/