تساوی فوتسال ایران مقابل مراکش
تیم ملی فوتسال ایران در اولین بازی خود در بازیهای کشورهای اسلامی مقابل مراکش به تساوی دست یافت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، از ساعت ۱۴ امروز (سهشنبه ۱۳ آبان) در سالن سبز مجموعه المپیک ریاض به مصاف تیم ملی مراکش رفت که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.
گلهای تیم ایران را مهدی کریمی به ثمر رساند و برای تیم مراکش نیز بلال البقالی و سوفیان الشراوی موفق به گلزنی شدند.
تیم ملی فوتسال کشورمان از ساعت 14 روز پنجشنبه 15 آبان مقابل افغانستان به میدان میرود و از ساعت 14 روز شنبه 17 آبان به مصاف تاجیکستان خواهد رفت.