آسانی: دیدار با الوحدات برای ما حکم فینال را دارد
هافبک آلبانیایی استقلال تأکید کرد که تیمش برای کسب سه امتیاز حیاتی برابر الوحدات اردن با تمام تمرکز وارد میدان خواهد شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال فردا شب در چهارمین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الوحدات اردن میرود؛ دیداری که میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت صعود دو تیم داشته باشد.
در نشست خبری پیش از این مسابقه، علاوه بر ریکاردو ساپینتو، یاسر آسانی نیز به عنوان نماینده بازیکنان استقلال در جمع خبرنگاران حضور یافت و درباره اهمیت این بازی گفت:«در دیدار رفت موفق شدیم الوحدات را در تهران شکست دهیم و سه امتیاز ارزشمند بگیریم، اما این مسابقه شرایط متفاوتی دارد. بازی فردا خارج از خانه برگزار میشود و میدانیم که کار سادهای در پیش نداریم.»
وینگر آلبانیایی آبیپوشان در ادامه اظهار کرد:«تمام بازیکنان از نظر ذهنی و فنی آماده این مسابقه هستند. برای ما این بازی حکم یک فینال را دارد و هدفمان تنها کسب پیروزی است. به اردن آمدهایم تا سه امتیاز را به دست بیاوریم و مسیر صعود از گروه را هموار کنیم.»
گفتنی است هر دو تیم استقلال و الوحدات در حال حاضر سه امتیاز دارند و پیروزی در این دیدار میتواند نقش تعیینکنندهای در رقابت برای صعود داشته باشد. این مسابقه از ساعت ۲۱:۴۵ فردا شب در ورزشگاه بینالمللی امان برگزار خواهد شد.