خبرگزاری کار ایران
جریمه سنگین اسکوچیچ به دلیل مصاحبه علیه داور بازی پرسپولیس

دراگان اسکوچیچ با جریمه سنگین مالی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، پس از تساوی تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر، اظهارات تند دراگان اسکوچیچ در نشست خبری علیه داور مسابقه، وحید کاظمی، واکنش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را به‌دنبال داشت. سرمربی کروات تراکتور در آن نشست نسبت به نحوه قضاوت داور اعتراض کرده و گفته بود که برخی تصمیمات داوران به ضرر تیمش بوده و عدالت در قضاوت‌ها برای تیمش رعایت نمی‌شود.

کمیته انضباطی با بررسی گزارش ناظران و مستندات موجود، اظهارات اسکوچیچ را مصداق «بیان مطالب خلاف واقع» تشخیص داد و بر اساس ماده ۷۱ مقررات انضباطی، وی را به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

نکته جالب اینکه دراگان اسکوچیچ در انتهای کنفرانس خود گفته بود از جریمه شدن بابت این صحبت‌ها ترسی ندارد و فقط حقیقت را گفته است. اسکوچیچ همچنین به دلیل دریافت کارت زرد در بازی پرسپولیس از حضور کنار خط در دیدار خیبر محروم شده است.

