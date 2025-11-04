خبرگزاری کار ایران
جریمه مالی برای پرسپولیس و خیبر در بازی پرماجرا
کمیته انضباطی خیبر خرم آباد و پرسپولیس را به پرداخت جریمه مالی محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای بازی هفته هفتم خیبر و پرسپولیس را که در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد، اعلام کرد. پرسپولیس در این دیدار با نتیجه دو بر یک شکست خورد که سرآغاز تغییرات مدیریتی و کادرفنی بود.

براین اساس باشگاه خیبر به دلیل سوء رفتار تیمی و نقض اصول کلی رفتار، اقدام به پرتاب بطری و فشفشه و فحاشی به مقام رسمی توسط تماشاگران منتسب ۱۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.

همچنین پرسپولیس که در این بازی شکست خورده بود از سوی کمیته انضباطی به سوء رفتار تیمی متهم شده و باشگاه باید سی میلیون تومان جریمه بپردازد. این رای برای پرسپولیس قطعی است.

