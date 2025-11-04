خبرگزاری کار ایران
​علیرضا جهانبخش به اف‌سی دندر بلژیک پیوست

کد خبر : 1709357
باشگاه اف‌سی دندر بلژیک با انتشار بیانیه‌ای رسمی از جذب ملی‌پوش ایرانی، علیرضا جهانبخش، خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وب‌سایت رسمی باشگاه، علیرضا جهانبخش با امضای قراردادی به مدت یک فصل با امکان تمدید برای سال دوم به جمع بازیکنان دندر اضافه شد.

در بیانیه این باشگاه آمده است:«اف‌سی دندر با افتخار از پیوستن بازیکن جدید خود، علیرضا جهانبخش، به ترکیب تیم خبر می‌دهد. این بازیکن ۳۲ ساله ایرانی با سابقه‌ای ارزشمند به دندرلو می‌پیوندد.»

باشگاه بلژیکی در ادامه با اشاره به سابقه پربار ستاره ایرانی نوشته است:«جهانبخش اگرچه اهل ایران است، اما بخش عمده‌ای از دوران حرفه‌ای خود را در فوتبال هلند سپری کرده است. او پیش‌تر پیراهن تیم‌های هیرنفین، نایمخن، آلکمار و فاینورد را بر تن داشته و در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ با ۲۱ گل عنوان آقای گل اردیویزه را به دست آورد.»

​علیرضا جهانبخش به اف‌سی دندر بلژیک پیوست

اف‌سی دندر همچنین یادآور شده است که درخشش جهانبخش در هلند زمینه‌ساز انتقال او به برایتون در لیگ برتر انگلیس شد. این بازیکن پس از آن دوباره به فوتبال هلند و تیم فاینورد بازگشت و آخرین بار در ترکیب هیرنفین بازی کرد.

در بخش پایانی این بیانیه، به کارنامه بین‌المللی چشمگیر کاپیتان سابق تیم ملی ایران نیز اشاره شده است:«جهانبخش تاکنون ۹۵ بازی ملی برای تیم ایران انجام داده و ۱۷ گل به ثمر رسانده است. او در چندین تورنمنت بزرگ از جمله جام جهانی نیز نماینده کشورش بوده است.»

باشگاه دندر در پایان ضمن خوشامدگویی به ستاره ایرانی نوشت: «علیرضا، به اف‌سی دندر خوش آمدی!»

