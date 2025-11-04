برگزاری کارگاه پزشکی ویژه پزشکان لیگ برتری و لیگ دسته اول
کارگاه یکروزه پزشکی ویژه پزشکان تیمهای لیگ برتر و لیگ یک برگزار شد.
به گزارش ایلنا، کارگاه یکروزه پزشکی ویژه پزشکان تیمهای لیگ برتر و لیگ یک فوتبال کشور، امروز سهشنبه با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی عضو هیئترئیسه فدراسیون، علی تارقلیزاده سرپرست کمیته فنی و توسعه، احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، پرهان خانلری رئیس دپارتمان پزشکی، اردیبهشت دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی و بهارک کاظم رییس دپارتمان مسئول آموزش، برگزار شد.
این کارگاه به همت دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال و با هدف ارتقای دانش و مهارت پزشکان تیمها در زمینه تازهترین مباحث مرتبط با پزشکی ورزشی برگزار گردید.
احمد هاشمیان در جریان این کارگاه به عنوان اولین سخنران گفت: ابتدا شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت عرض میکنم و امیدوارم همه ما در سایه پرچم اهل بیت (ع) خدمتگزاران صادق وطن باشیم. همچنین روز ۱۳ آبان را به ملت شریف ایران گرامی میداریم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حرفهایگری در حوزه پزشکی گفت: در جهان امروز، مبحث حرفهایگری یکی از موضوعات جدی و دارای چارچوب مشخص در دانش پزشکی است. ما نیز باید در حوزه تخصصی خود به این چارچوبها پایبند باشیم. یکی از ارکان اساسی حرفهایگری، اخلاق حرفهای است؛ اخلاقی که در حوزه پزشکی نهتنها یک اصل پایهای، بلکه زیربنای شکلگیری اخلاق حرفهای در سایر حوزهها به شمار میرود.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با تأکید بر اهمیت محرمانگی اطلاعات پزشکی افزود: محرمانه بودن اطلاعات بیماران یکی از مهمترین اصول پزشکی است و باید نسبت به آن نهایت دقت را داشته باشیم. در کنار آن، تعهد حرفهای نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر نسبت به وظایف خود متعهد نباشیم، در واقع به سلامت مخاطبان و بازیکنان آسیب وارد کردهایم. پزشکان فوتبال باید متعهد به حفظ سلامت تمام افراد تحت پوشش خود و همچنین سرمایههای نخبه فوتبال کشور باشند.
دکتر هاشمیان ادامه داد: از دیگر نکات کلیدی در حرفه پزشکی، توسعه و آگاهی مستمر است. علم و فناوری پزشکی روزبهروز در حال پیشرفت است و ما باید همواره دانش خود را بهروز نگه داریم.
وی در پایان با اشاره به اهمیت پاسخگویی اجتماعی و کار گروهی خاطرنشان کرد: پزشکان باید نسبت به نیازهای جامعه و بهویژه نیازهای فوتبال آگاهی داشته باشند و در قبال آنها احساس مسئولیت کنند. پاسخگویی اجتماعی و همکاری گروهی از مهمترین عوامل موفقیت در این مسیر است.
در ادامه کارگاه،علی تارقلیزاده سرپرست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، با تأکید بر جایگاه مهم پزشکی در فوتبال گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تأکید ویژهای بر موضوع سلامت بازیکنان و اعضای تیم دارد. این موضوع در رأس تمام دیدگاهها و سیاستهای AFC قرار دارد و نشاندهنده نقش کلیدی پزشکان در حفظ سلامت و کیفیت مسابقات است.
وی با اشاره به تغییر ساختار حرفهای فوتبال در سالهای اخیر افزود: در گذشته فوتبال با حضور یک مربی و در نهایت یک پزشک برگزار میشد، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است. همانطور که بدون حضور داور، بازی آغاز نمیشود، اکنون نبود پزشک نیز مانع برگزاری مسابقه خواهد بود. این موضوع اهمیت حضور تیم پزشکی در کنار تیمهای فوتبال را بهخوبی نشان میدهد.
تارقلیزاده با بیان تجربههای خود از همکاری با AFC گفت: یکی از مسائلی که در کنفدراسیون فوتبال آسیا با آن مواجه شدم، موضوع دوپینگ بود. در برخی موارد، بازیکن آگاهی کافی نداشت و این پزشک تیم بود که بهصورت ناخواسته در آن نقش پیدا میکرد. بنابراین آگاهی و دانش پزشکان تیمها در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی در پایان با قدردانی از دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: پزشک حرفهای یکی از الزامات اصلی برای موفقیت هر تیم است. برگزاری چنین کارگاههایی توسط دپارتمان آموزش نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش و آگاهی پزشکان تیمها دارد و میتواند به سلامت و پیشرفت فوتبال کشور کمک کند.
سپس مهدی تاج رییس فدراسیون ایراد سخنرانی کرد و از اهمیت این دوره گفت. فریده شجاعی عضو هیئت رئیسه نیز به صحبت برای حضار پرداخت و دوره پزشکی را یکی از مهم ترین اصول حرفه ای گری دانست که باید به آن توجه کامل داشت.
سپس پزشکان حاضر در این کارگاه عکس یادگاری با مسئولان فدراسیون گرفتند تا پس از آن دوره تخصصی کارگاه برگزار شود.