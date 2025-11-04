پدیده کشتی فرنگی ایران زیر تیغ جراحی رفت

به گزارش ایلنا، ستاره جوان کشتی فرنگی ایران که 20 سال سن دارد، در مسابقات قهرمانی جهان 2025 کرواسی توانست با نمایشی دیدنی همه نگاهها را به خود خیره کند. پیام احمدی که به خاطر زندگی سخت خود در شهرستان ایذه خوزستان و مراحل دشواری که تا رسیدن به قهرمانی گذرانده، مورد توجه قرار گرفته بود، در نهایت با مدال نقره مسابقات جهانی را ترک کرد.

حالا خبر رسیده که احمدی، نایب قهرمان وزن 55 کیلوگرم جهان آپاندیس خود را عمل جراحی کرده و فعلا شرایط تمرین نخواهد داشت.

این جوان 20 ساله که نامش به عنوان یک پدیده جدید در کشتی فرنگی ایران مطرح شده، قطعا بعد از طی کردن دوران نقاهت برای تصاحب دوبنده تیم ملی در سال جدید و همچنین کسب مدالی خوشرنگ تر در مسابقات جهانی 2026 به زودی استارت خواهد زد.

با توجه به اینکه وزن 55 کیلوگرم در میان اوزان المپیکی و بازی های کشورهای اسلامی نیست، احمدی وفا برخلاف تعداد دیگری از ستاره های کشتی فرنگی این روزها در اردو حضور ندارد و مشغول استراحت است.

