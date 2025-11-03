ادای احترام آلونسو و آرنولد به ژوتای فقید در آنفیلد

به گزارش ایلنا، پیش از دیدار دوستانه میان تیم‌های رئال مادرید و لیورپول، هیأتی از باشگاه اسپانیایی به سرپرستی ژابی آلونسو و با حضور ترنت الکساندر آرنولد، امیلیو بوتراگوئنو و دین هویسن در ورزشگاه آنفیلد حاضر شدند تا ادای احترام خود را به دیوگو ژوتا، بازیکن فقید لیورپول، نشان دهند.

اعضای این هیأت با قرار دادن گل در محل یادبود ژوتا، یاد و خاطره او را گرامی داشتند. این اقدام انسانی با واکنش مثبت هواداران و جامعه فوتبال روبه‌رو شد و بار دیگر نشان داد که در دنیای فوتبال، احترام و همدلی فراتر از رقابت‌های ورزشی است.

دیوگو ژوتا، مهاجم پرتغالی لیورپول، تابستان گذشته در سانحه رانندگی به همراه برادرش جان خود را از دست داد. مرگ ناگهانی این بازیکن محبوب، شوک بزرگی برای فوتبال اروپا و هواداران لیورپول بود. ژوتا که به‌دلیل فروتنی، تلاش و قدرت گلزنی‌اش میان هواداران محبوبیت زیادی داشت، تنها چند روز پیش از حادثه در تمرینات تیمی حضور یافته بود.

با گذشت ماه‌ها از آن اتفاق تلخ، جای خالی ژوتا همچنان در آنفیلد احساس می‌شود و مراسم امروز بار دیگر یاد او را زنده کرد.

