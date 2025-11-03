اشترکالی: تراکتور مستحق پیروزی برابر الشرطه بود

به گزارش ایلنا، تومیسلاو اشترکالی، مهاجم خارجی تراکتور، پس از برد ارزشمند تیمش برابر الشرطه عراق اظهار داشت: بازی دشواری بود و حریف کیفیت خوبی داشت. پیش از مسابقه، آن‌ها را به‌خوبی آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم کار ساده‌ای پیش‌رو نداریم. در نیمه نخست توانستیم بازی را کنترل کنیم، چند موقعیت گل داشتیم و در نهایت به گل رسیدیم. در ادامه نیز منسجم دفاع کردیم و به‌نظرم شایسته کسب سه امتیاز بودیم.

وی درخصوص پاس گل خود به مهدی ترابی گفت: در آن صحنه دیدم ترابی به فضای خالی حرکت کرد و پاس را برای او فرستادم. او با دقت بالایی ضربه را زد و توانست بازی را برای ما ببرد.

اشترکالی درباره وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز خاطرنشان کرد: سطح زمین هنوز در شرایط ایده‌آل نیست، اما امیدوارم با گذشت زمان بهتر شود. من متخصص این موضوع نیستم و تمرکزم روی بازی است، اما کیفیت فعلی چمن می‌تواند بهبود پیدا کند.

مهاجم تراکتور همچنین افزود: ورزشگاه یادگار امام خانه ماست و بازی در حضور هواداران همیشه حس متفاوتی دارد. هرچند مدتی ناچار بودیم در بنیان‌دیزل بازی کنیم، اما ترجیح من این است که همیشه در یادگار امام و کنار هواداران‌مان بازی کنیم.

وی در پایان در مورد رویارویی با پرسپولیس در جام حذفی گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است و بازی سختی خواهیم داشت. فعلاً تمرکز ما روی دیدار بعدی در لیگ است و پس از آن به جام حذفی فکر می‌کنیم.

