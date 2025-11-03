به گزارش ایلنا، شجاع خلیل‌زاده، مدافع باتجربه و کاپیتان تیم تراکتور پس از برد یک بر صفر تیمش مقابل الشرطه در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، در گفت‌وگویی درباره عملکرد تیم و حمایت هواداران گفت:

این برد را به هواداران‌مان تبریک می‌گویم که در سرمای تبریز آمدند و تیم‌شان را حمایت کردند. خوشحالیم توانستیم با یک سه امتیاز ارزشمند فعلاً به رتبه سوم جدول برسیم. امیدواریم همین روند را ادامه دهیم و با یک جایگاه خوب به مرحله بعد صعود کنیم، چون واقعاً لیاقت هواداران‌مان بیش از این است.

خلیل‌زاده در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به زمین یادگار امام و اجبار تیم به بازی در بنیان‌دیزل گفت:

فوتبال بدون هوادار معنا ندارد. شما جو امروز یادگار را دیدید؛ تراکتور بدون هواداران زور ندارد. از مسئولان خواهش می‌کنم شرایط را طوری فراهم کنند که در ورزشگاه یادگار امام بازی کنیم. زمین بنیان‌دیزل برای ما زمین تمرین است، نه مسابقه. هر روز آنجا تمرین می‌کنیم و انگیزه‌ای برای بازی در همان زمین نداریم. بازی در یادگار و کنار هواداران به ما انگیزه و انرژی می‌دهد.

کاپیتان تراکتور همچنین نسبت به محرومیت هواداران تیمش در دیدار جام حذفی برابر پرسپولیس اعتراض کرد و گفت:

صادقانه بگویم، نمی‌فهمم چرا باید هواداران ما بابت اتفاقی که مدت‌ها گذشته، هنوز محروم باشند. از آقای حسن‌زاده، که انسان محترمی است، می‌خواهم در این رأی تجدید نظر کند. فوتبال بدون تماشاگر هیچ لذتی ندارد. مردم به ورزشگاه می‌آیند تا انرژی تخلیه کنند و تیم‌شان را تشویق کنند. ما نماینده ایران در آسیا هستیم و باید کاری کنید که تیم انگیزه بگیرد. تا حالا پنج بازی خانگی داشتیم و حتی یک‌بار هم با حضور هواداران‌مان بازی نکردیم؛ این انصاف نیست و واقعاً ظلم در حق تراکتور است.

انتهای پیام/