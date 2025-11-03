خبرگزاری کار ایران
غیبت چند ستاره در آستانه دیدار با آخال؛

بحران مصدومیت در سپاهان

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در آستانه دیدار حساس خود برابر آخال ترکمنستان در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، با موجی از مصدومیت بازیکنان کلیدی روبه‌رو شده و محرم نویدکیا برای انتخاب ترکیب اصلی با چالش جدی مواجه است.

به گزارش ایلنا،  طلایی‌پوشان که پس از این دیدار وارد تعطیلات فیفادی خواهند شد، امیدوارند در این فرصت با بازسازی شرایط جسمانی بازیکنان آسیب‌دیده، با ترکیبی کامل‌تر به رقابت‌های لیگ برتر ایران بازگردند.

بر اساس اعلام کادر فنی، ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی سپاهان به دلیل ترک در ناحیه پا حداقل سه هفته دور از میادین خواهد بود و دیدار برابر آخال را از دست می‌دهد. همچنین عارف حاجی‌عیدی، زوج او در خط میانی، با پارگی عضله همسترینگ روبه‌رو شده و برای بازگشت به شرایط بازی حدود چهار هفته زمان نیاز دارد.

از سوی دیگر، انزو کریولی مهاجم فرانسوی سپاهان که در هفته‌های اخیر عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده بود، به علت مصدومیت عضلانی دو هفته قادر به همراهی تیم نخواهد بود و برابر آخال نیز غایب است.

در خط میانی، محمد کریمی همچنان مراحل پایانی درمان و فیزیوتراپی را پشت سر می‌گذارد و هنوز مجوز حضور در تمرینات گروهی را دریافت نکرده است. همچنین مهدی لیموچی طبق گزارش تیم پزشکی سپاهان، حدود یک ماه دیگر برای رسیدن به آمادگی کامل زمان نیاز دارد.

با این حال، خبر خوش برای کادر فنی سپاهان بازگشت محمدرضا بردبار و وحدت حنانوف به تمرینات گروهی است. این دو بازیکن پس از طی دوران مصدومیت خود از ابتدای هفته جاری به تمرینات بازگشته‌اند و در صورت صلاحدید نویدکیا، احتمال حضورشان در فهرست بازی با آخال وجود دارد.

سپاهان که در هفته‌های اخیر با ترکیبی ناقص در میادین حاضر شده، امیدوار است پس از پایان وقفه‌ی فیفادی با بازگشت بازیکنان کلیدی خود، شرایط بهتری در ادامه مسیر لیگ و رقابت‌های آسیایی پیدا کند.

 

