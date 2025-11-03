سنگربان تراکتور مرد اول میدان شد

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیم‌های تراکتور ایران و الشرطه عراق در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا که با پیروزی یک بر صفر سرخ‌پوشان تبریزی به پایان رسید، علیرضا بیرانوند به‌عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.

بیرانوند دروازه‌بان باتجربه تراکتور با چند واکنش دیدنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش داشت و بارها مانع از گلزنی بازیکنان الشرطه شد. عملکرد درخشان او در این مسابقه، سهم بزرگی در کسب سه امتیاز ارزشمند نماینده ایران داشت.

