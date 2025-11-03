درخشش بیرانوند برابر الشرطه؛
سنگربان تراکتور مرد اول میدان شد
دروازهبان تراکتور با واکنشهای تماشاییاش، نقش اصلی را در پیروزی تیم تبریزی برابر الشرطه ایفا کرد و عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیمهای تراکتور ایران و الشرطه عراق در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا که با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان تبریزی به پایان رسید، علیرضا بیرانوند بهعنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.
بیرانوند دروازهبان باتجربه تراکتور با چند واکنش دیدنی، نقش تعیینکنندهای در پیروزی تیمش داشت و بارها مانع از گلزنی بازیکنان الشرطه شد. عملکرد درخشان او در این مسابقه، سهم بزرگی در کسب سه امتیاز ارزشمند نماینده ایران داشت.